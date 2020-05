Eh oui Hervé Renard est prêt a revenir en Afrique et se dit ouvert pour prendre les commandes des Blacks Stars du Ghana qui n’ont plus gagné la CAN depuis 1982. On rappelle que le « sorcier blanc » l’a remportée 2 fois. Avec la Zambie et la Cote d’Ivoire…

Hervé Renard, le sorcier blanc n’a pas fini avec le football africain. Après une pause de quelques années, le coach français est encore prêt pour un nouveau défi avec une autre nation du vieux continent.