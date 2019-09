L’ouvrage « L’histoire générale du Sénégal » dont la rédaction est dirigée par le Pr Iba Der Thiam fait l’objet de nombreuses critiques. Après celle de Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé, c’est au tour d’Ahmad Khalifa Niass de s’attaquer à Iba Der Thiam sur l’appartenance El hadj Abdoulaye Niass le Grand à l’Ecole d’Elhadj Malick Sy.

« El hadj Abdoulaye Niass le Grand dont mon père est le fils aîné était élève de cette école. Alors que El hadj Aboulaye né en 1838 dans la zone de Nioro du Rip, avait 17 ans en 1855 année où Elhadj Malick Sy lui-même est né », s’étonne Ahmed Khalifa Niass.

« Iba Der Thiam va jusqu’à ajouter que Serigne Abbas Sall de Louga fréquentait cette école. Alors que Serigne Abbas Sall est né en 1909. C’est à dire la même année que l’aîné de mes frères. Nous savons que de moniteur de l’enseignement primaire à historien, Iba Der Thiam est passé par la filière des raccourcis additionnés », poursuit-il.

« Non, Monsieur Iba Der Thiam, Elhadj Aboulaye Niass le Grand a bien visité, à son retour de Fez en 1910, la famille Ndieguene de Thiès. Et, des mois plus tard, la famille Sy de Tivaouane. Il avait déjà 70 ans. Il était accompagné de mon père Mame Khalifa Niass âgé de 32 ans à l’époque. C’était la seule fois où Elhadj Malick Sy et Elhadj Aboulaye Niass le Grand se sont vus pendant quelques mois. Mais à cet âge on ne va plus à l’école », rapporte seneweb.com.