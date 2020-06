Liverpool est officiellement Champion d’Angleterre après la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1) qui donne aux Reds de Sadio Mané 23 points d’avance à 7 journées de la fin du championnat.

Un titre historique pour Sadio Mané puisqu’il devient le premier sénégalais champion de la Premier League d’Angleterre. Et le Lion n’a pas manqué de montrer toute sa joie d’avoir participé au 19 titre de champion d’Angleterre pour Liverpool qui attendait ce trophée depuis 30 ans.

« Le chemin est long et parsemé d’embûches. Mais on savait qu’à force de persévérance on y arrivera. Mention spéciale au staff technique de LFC, à mes coéquipiers, aux salariés du club sans oublier nos vaillants supporters qui ne ménagent aucun effort à nous soutenir. Être champion ça se fête ! » a-t-il publié sur sa page Facebook.