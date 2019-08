La commune de Kaolack a enregistré plus de 180 mm de pluie en 3 heures ce jeudi, selon les estimations du préfet qui a rendu une visite matinale au quartier sensible de Khakhoum, où toute la population a dormi à la belle étoile.

Accueilli par une furie populaire, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw a réussi à calmer les ardeurs des riverains en leur rappelant toutes les mesures urgentes prises par les autorités compétentes. « On est venu faire un constat et manifester notre solidarité. Vivre dans les eaux avec sa famille n’est jamais évident. Khakhoum est un site sous surveillance, un dispositif de pompage permanent a été mis en place », a-t- il rappelé.