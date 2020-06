Suite à l’assassinat de George Floyd, Keedron Bryant a chanté un gospel en son hommage intitulé “Je veux seulement vivre”. En quelques jours, sa vidéo a été visionnée plusieurs millions de fois et relayée par de nombreuses célébrités dont Barack Obama.

Mercredi 27 mai, du haut de ses 12 ans,, a dédié un sublime, Afro-américain de 46 ans, mort récemment suite à des. “Je suis un jeune garçon noir” débute-t-il dans cette émouvante vidéo postée sur son compte Instagram. “Je veux seulement vivre”, ou encore“les miens ne veulent pas de problèmes” clame à capella le jeune Keedron. Sa chanson dure moins d’une minute et pourtant, elle a rapidement, cumulant près deen quelques jours. Il faut dire qu’en plus de son texte percutant, Keedron Bryant est unqui poste régulièrement des vidéos. Il a également participé à Little Big Shots, une série télévisée américaine mettant en avant des enfants dotés de talent.

“Juste chanter ce qui me tient à cœur” voici l’humble légende qui accompagne cette poignante vidéo dont voici la traduction : “Je suis un jeune homme noir qui fait ce qu’il peut pour rester debout. Mais quand je regarde autour de moi et que je vois ce qui est fait à mes semblables. Chaque jour, je suis chassé comme une proie. Les miens ne veulent pas d’histoires. Nous avons déjà assez lutté, je veux seulement vivre. Dieu, protège moi, je veux seulement vivre”.

Julia Roberts, Barack Obama… Les célébrités émues par le jeune Keedron

Parmi les nombreuses réactions des internautes, l’actrice Julia Robert, les chanteuses Melba Moore, Katy Perry , la célèbre présentatrice Oprah Winfrey ou encore la mannequin Ashley Graham ont également salué sa performance en commentaires sur la page Instagram de l’adolescent. D’autres l’ont relayé sur leurs propres réseaux sociaux à l’instar de la chanteuse Janet Jackson, l’actrice Lupita N’yongo ou l’ex-top model Naomi Campbell. L’ancien président américain Barack Obama l’a même cité dans sa réaction postée sur son compte Twitter, suite au décès de George Floyd et aux émeutes que sa mort a déclenché à Minneapolis.

Loin de se calmer, la colère s’étend à d’autres villes des Etats-Unis où plusieurs affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l’ordre. Quant à Derek Chauvin, le policier mis en cause, il a été incarcéré et inculpé d’homicide involontaire à l’encontre de George Floyd. Accusé de l’avoir asphyxié lors de son arrestation, l’agent risque une longue peine de prison.