Imam Kanté est satisfait de la réponse de Macky Sall face à la nouvelle charge de l’Occident qui veut à tout prix que soit légalisée l’homosexualité au Sénégal.

Comme il l’avait dit devant Obama et bien répété dans un plateau télévisé en France, le président Macky Sall a réaffirmé sa position sur la question de l’homosexualité qui revient presque dans l’ordre des thématiques lors des grandes visites officielles au Sénégal.

Devant le Très Honorable Premier Ministre Canadien Justin Trudeau, répondant à une question d’un journaliste sur la légalisation de l’homosexualité au Sénégal, le président Macky Sall dira ce qui suit en français avant de le préciser en Wolof :

« En effet, nous en avons parlé. Je respecte son choix d’être défenseur des droits de l’homme. Je n’en suis pas moins un, seulement notre pays obéit à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisations. C’est notre manière de vivre et d’être. Cela n’a rien a voir avec l’homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, qui respecte les droits de l’homme.

Mais ces droits au Sénégal interdisent l’homosexualité, les relations contre-nature, l’exhibition. Cependant, ceux qui ont des orientations sexuelles de leur choix ne font pas l’objet d’une exclusion. Mais on ne peut pas demander au Sénégal de légaliser l’homosexualité et d’organiser demain la Gay Pride. Ce n’est pas possible. Notre société ne l’accepte pas. »

Cette réponse est restée néanmoins très polémique pour le compte de certains Sénégalais qui s’attendaient à beaucoup plus de fermeté de la part du Chef de l’Etat, Macky Sall. Ce qui ne sera pas le cas pour Imam Amadou Makhtar Kanté qui a entendu de la bonne oreille les propos du Président Macky Sall.

Pour cela, sur sa page Facebook, le religieux, adressera un message de félicitation pour le Macky Sall pour qui il dresse un « Sargal », dans le seul but de le remercier pour son courage et pour sa position claire qui entre en droite ligne avec la volonté des Sénégalais, sur cette question.

Ici, In Extenso, son message de « Nguereum » et de « Sargal » à l’endroit du président Macky Sall

« Je trouve que le président Macky Sall est à féliciter vivement pour la clarté et la fermeté attendues de sa part sur cette question. Il a plus et mieux dit que lors de la venue d’Obama. Nous serons juste vigilants pour que rien ne se fasse sur le terrain qui mette en cause sa déclaration.

Assalaamou alaykoum

Di sargal njiitou rewmi Macky Sall ci wax bou Leer bi te dogou ci mbirou goor djigueen. Moi moo guen lamou wakhoon Obama. Foofou lako askanwi doon khaar. Li ci dess mooy niou taxaw temm di khool ba Dara lougnii Def ci rewmi bagna weedi waxam bou am solo bii.

wa Salam »