Encore un nouveau rebondissement dans l’affaire du fameux décret 2020-964. Dans interview publié par le site Dakaractu, Yakham Mbaye apporte de nouveaux éléments.

Le directeur général du quotidien national, le Soleil persiste et signe que “le décret 2020-964 qui circule sur Internet et les réseaux sociaux, et très largement relayé par les médias, est l’œuvre d’un ou de faussaires.”

Selon lui “à l’heure où je vous parle, le Président Macky Sall n’a pris aucun décret portant indemnité et avantages d’un Président honoraire du Cese. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Ce sont des mensonges !”

Il reconnait par ailleurs qu’ “il y a un décret 2020-964 authentique”. et Selon Yakham Mbaye “il ne liste aucunement une indemnité ou des avantages octroyés à un Président honoraire du Cese.”

Mouhamadou Sissoko-Senegal7