La présidente d’honneur du Conseil Economique Sociale et Environnemental (Cese) doit s’estimer heureuse puisqu’elle jouit d’une baraka que nul au sein de la République sous Macky ne peut se prévaloir. Pour cause, depuis que la polémique est née d’un décret présidentiel faisant état de son honorariat avec des avantages y afférant, le pouvoir résiste à l’idée de la combler par tous les moyens.

Aminata Tall a vraiment de la Baraka car les Sénégalais font face à trois décrets portant sur son honorariat au Conseil économique Social et Environnemental (Cese).

Non seulement la polémique ne cesse d’enfler sur cette affaire mais aussi et surtout cette obsession du pouvoir de lui concéder ces avantages mirobolants étonne plus d’un sénégalais.

Pour quelqu’une qui a tout eu de la République et qui ne compte guère laisser la place à la nouvelle génération.

Selon le journal l’AS, trois décrets portant sur son honorariat sont agités. Il est en effet publié dans le Journal Officiel (JO) N°7330 du vendredi 19 juin 2020 une troisième version du même décret différente de celle rendue publique par Yakham Mbaye.

Se voulant formel, le juriste Seybani Sougou soutient que le décret publié par Yakham Mbaye est un faux.

Il estime que si la Cour suprême n’annule pas le décret antidaté n°2020-964 instituant l’honorariat publié au JO du vendredi 19 juin 2020 ainsi que le décret n°2020-976 publié au JO n°7307 du 29 avril 2020 accordant le statut de présidente Honoraire du CESE à Mme Aminata Tall, les Sénégalais peuvent dire «Adieu à leur justice» sous le magistère de Macky Sall.

C’est dire que la présidente Aminata Tall est la personnalité la plus « gâtée » de la République car par tous les moyens et contre vents et marées, des décrets pleuvent pour justifier des avantages à lui concédés dans un pays à genoux. C’est signé l’ère Macky Sall. Diantre !

