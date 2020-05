Le président Macky Sall, par décret, aurait nommé madame Aminata Mbengue Ndiaye présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ce geste qui aura suscité beaucoup de controverse, rencontre la bonne note d’El Malick Guèye qui en voit un acte de reconnaissance pour service rendu à la République.ta tall

“Je remercie le président Macky Sall, qui a rendu hommage à la femme Sénégalaise, en rendant hommage à Madame Aminata Tall en la nommant présidente honoraire du Cese”, indiqué El Malick Guèye dans une texte rendu public ce matin.

En outre, El Malick Guèye qui tire à boulets rouges sur les détracteur de ce geste, qu’il dit être “un mérite pour tout ce que Madame Tall a fait pour ce pays, mais aussi et surtout pour le rôle important pour pourrait toujours jouer pour le Sénégal à cet effet”.

Pour rappel, la nomination par décret de Aminata Tall comme Présidente Honoraire du Conseil économique, social et environnemental (CEsE) avait secoué la toile et les chaumières politiques. Mais pour El Malick Guèye, allié du président Macky Sall Aminata Mbengue mérite même mieux. “Elle a toujours été disponible pour le pays. Elle l’est toujours et peut encore mieux faire”, a ajouté le natif de Latmingué.

