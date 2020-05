La Cellule de Communication de la Présidence de la République ne va pas tarder à réagir pour informer que le document est un faux décret numéroté 2020-964 qui circule actuellement dans les réseaux sociaux. Dans un communiqué transmis à PressAfrik tard dans la soirée, la présidence affirme : “Ce faux décret en date du 17 avril 2020, est relatif à la création d’un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil Economique, Social et Environnemental”.

Le faux décret faisant état d’un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique social et environnemental et signé du président Macky Sall, s’est très vite répandu sur la toile ce jeudi. Ce document a suscité la dénonciation de l’ancien ministre du Pétrole, Thierno Alassane Sall.

