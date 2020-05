Encore Ousmane Sonko ! Tout pour l’opportunisme

Waouh, Ousmane Sonko enfourche vraiment le poste de leader de l’opposition le plus important au Sénégal ! Voilà un individu qui n’a pu bénéficier que de son élection au poste de député grâce au système du plus fort reste, classé troisième lors de la dernière présidentielle, à cause de la mise hors course de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade, qui se sent poussé de toutes sortes d’ailes. Que le Sénégal devient beau !

Ousmane Sonko se sent devenir DIEU au Sénégal. A lui de distribuer les bonnes et les mauvaises notes au Sénégal. Nous vous l’avons dit, il n’y a rien de plus beau que le Sénégal ! Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ! Profitant du dernier message à la nation du Chef de l’Etat Macky Sall cédant aux pressions de quelques imams, grands colporteurs, Ousmane Sonko a cru bon dans ce contexte de réprobations des décisions du Chef de l’Etat Macky Sall pour reprendre du service.

L’occasion faisant le larron, le richissime Ousmane Sonko s’est même cru bon de louer les services de télévisions, de radios, de sites internet pour faire son message en direct. Que de moyens déployés par un pauvre ex-inspecteur des Domaines et Impôts sur qui, il y a des citoyens pour s’apitoyer toujours sur son sort de radié de la fonction publique.

Alors que tous les démocrates, tous les patriotes africains se mobilisent pour exiger l’annulation des dettes des pays les plus pauvres en cette période de guerre mondiale contre la pandémie du coronavirus, Ousmane Sonko en vrai apatride trouve pourtant le moyen de s’en prendre au Président Macky Sall dont la seule culpabilité à ses yeux est d’avoir porté haut et fort les flambeaux d’un combat si noble.

A Ousmane Sonko, on pourra toujours lui faire porter le chapeau de l’opportunisme. Ousmane Sonko et sa clique auront beau s’agiter, mais les véritables leaders de l’opposition Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade dont il n’a que le funeste dessein de coiffer au poteau afin de se retrouver enfin élu Président de la République du Sénégal, savent quoi garder. Mon Dieu, préservez-nous d’individus de la clique d’Ousmane Sonko ! Et c’est toute la République qui se retrouvera sauvegardée !

La rédaction de Xibaaru

Xibaaru

