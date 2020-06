Publicité

Plusieurs reprochent à la jeune actrice d’avoir largué son jeune ex-petit ami Somadina Adinma pour épouser un homme qui pourrait être son grand père juste parce qu’il a de l’argent.

« Mon Dieu, il a eu tous ces enfants et tu l’as quand même épousé. L’argent est vraiment bien. Tu as décidé d’épouser un grand-père à cause de l’argent. Honte à toi », a écrit un fan en commentaire après que Ned Nwoko a partagé une photo de lui et de sa famille dans un jet privé.

Crédit photo : ghgossip