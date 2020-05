Un médecin de l’hôpital Le Dantec a été testé positif au Coronavirus. Le service néphrologie dont il est membre a été fermé, annonce Babacar Thiandoum, Directeur général de l’hôpital.

Contacté par iRadio, il explique que le médecin en question n’a pas contracté le virus à l’hôpital Le Dantec. Son cas serait issu de la transmission communautaire. « Il s’agit d’un cas communautaire. Le médecin habite la Médina et se rend à l’hôpital en transport en commun », informe le Directeur de l’hôpital. Qui annonce que le service néphrologie a été confiné. « Des prélèvements ont été effectués sur l’ensemble des malades et des médecins. Heureusement, les premiers résultats qui nous sont parvenus sont négatifs. On attend une dizaine de jours pour refaire les mêmes tests. Les malades ont été pris en charge. »

Babacar Thiandoum informe, toutefois, que le service n’a pas été fermé. « Le service est toujours fonctionnel. Ce sont juste les malades qui ont été confinés », explique le Directeur de l’hôpital. Il précise : « Le service de néphrologie comprend une unité d’hospitalisation et deux unités de dialyse. Le médecin en question travaillait au service des hospitalisations et n’était donc pas en contact avec les malades régulièrement dialysés. »

Article publié par Sanslimites

