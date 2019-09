Un brancardier et un chef de service de l’hôpital régional de Thiès ont été arrêtés pour vol de bouteilles d’oxygène. Pour l’instant, ils sont en garde à vue après une plainte du directeur de l’hôpital. D’après la Rfm, le gaz médical dérobé aurait été vendu à des structures sanitaires privées. L’affaire fait grand bruit à Thiès, le brancardier en personne avait été interpellé devant l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène par les services de sécurité de l’établissement.

Il détenait des bouteilles d’oxygène destinées au bloc opératoire et au service de réanimation. Conduit à la police du premier arrondissement de Thiès, il a cité certains responsables comme le chef de service de la maintenance et le chef du département froid de l’hôpital qui serait le cerveau de cette affaire.

seneweb