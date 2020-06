Tu te demanderas « Pourquoi si je me donne à 100% dans la relation amoureuse, on ne me rend pas la pareille ? ». Essaie d’être plus objectif, Lion. Si tu es célibataire, tu auras un magnétisme spécial et joueras à draguer.

Les aspects harmonieux entre le Soleil, Mercure et Uranus te feront chercher de nouvelles façons de gagner de l’argent. Si tu es à la recherche d’un emploi, il est peut-être temps d’envisager un projet lié aux nouvelles technologies ou au travail en ligne.

Tu feras une exception dans ta nouvelle routine alimentaire saine et mangeras des aliments que tu sais très bien ne pas être bons pour toi.