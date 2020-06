Bélier (22 mars – 20 avril)

Amour



Le Ciel vous dira de vous méfier d’une tendance à croire que le bonheur conjugal est une chose allouée par les circonstances fortuites ou par la destinée. En réalité, ce bonheur est proprement le résultat d’une longue suite d’efforts et de travail. Célibataire, dans vos rencontres sentimentales, l’amitié pourra très bien jouer un rôle aussi important que l’amour, et l’un pourra découler de l’autre. Ne tombez pas dans le piège de prétendues affinités qui ne seraient que spirituelles !

Argent



Très bel équilibre de base dans le domaine financier. Mais saurez-vous le préserver ? Soumis à l’impact du Ciel, vous risquez de vous lancer sans précaution dans des opérations financières assez dangereuses. Ce ne sera pas le moment de modifier vos placements, ni de décider d’effectuer un achat important.

Santé



Le Ciel vous incitera cette fois à soigner votre sourire, l’un de vos plus grands atouts de séduction. Pour avoir une belle dentition et être à l’abri de caries, renoncez au sucre, au pain blanc, aux produits raffinés. Evitez également l’excès de viande, riche en déchets acides, et les sodas. Consommez des aliments riches en fluor : l’épinard, les céréales complètes, les poissons de mer.

Travail



Dans votre travail, faites le point, organisez-vous au mieux, de manière à ne pas perdre de temps en efforts inutiles. Prenez de bonnes résolutions qui faciliteront vos tâches. C’est ainsi que vous pourrez profiter à fond des bonnes influences de Mercure et vous ouvrir de belles perspectives professionnelles.

Famille



L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Loisirs



Sous l’influence de planètes dynamisantes, vous n’aurez pas l’intention de vous laisser marcher sur les pieds. Vous refuserez les concessions et les compromis. Le qu’en-dira-t-on vous laissera de marbre.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 6 4 3







Taureau (21 avril – 21mai)

Amour



Vous allez entrer dans une vraie journée de félicité conjugale. Cela pourrait bien vous valoir une très grande joie, un vrai bonheur même. Vous aurez les meilleures chances de connaître le grand amour – le vrai, le solide, le durable. Pourtant, n’idéalisez pas trop votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous serez bien décidé à prendre en main votre destin sentimental. Et vous refuserez de vous laisser mener par le bout du nez. Si vous avez l’impression d’avoir été dupé par une séduisante personne, vous saurez vous venger de belle manière.

Argent



L’argent, exceptionnellement, ne sera pas votre préoccupation du moment. La présence de certains influx astraux indique seulement que les questions financières vous sembleront lointaines. Ne jouez pas pour autant les cigales, l’hiver n’est pas loin qui vous verrait fort dépourvu !

Santé



Bon tonus de base. Mais il faudra vous méfier des excès. Les influences planétaires vont en effet vous inciter à mener une vie trop désordonnée, ce qui pourrait nuire à votre résistance. Le Ciel, de son côté, va réveiller votre gourmandise, tout en vous fragilisant momentanément sur le plan digestif. Mieux vaudrait donc résister à votre envie de jouer les Gargantua, et surveiller votre consommation d’alcool.

Travail



Si vous êtes du premier décan, les bons aspects du Ciel vous permettront d’exprimer votre créativité. Les projets les plus difficiles, les plus casse-cou pourront aboutir contre toute attente. Les autres natifs du signe s’attacheront plus à régler les problèmes concrets et matériels. Ils y parviendront avec le maximum de succès.

Famille



Bonne entente en famille pour la majorité d’entre vous. Vos relations avec vos proches seront au beau fixe. Ceux d’entre vous qui ont des enfants ne pourront que féliciter du comportement de ceux-ci.

Loisirs



On pourrait vous solliciter pour devenir le porte-parole d’une collectivité professionnelle ou culturelle. Soyez prudent et diplomate : cette position, bien qu’intéressante, n’est pas sans risques !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 5 3 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vous êtes marié et heureux de l’être ? Alors profitez bien de votre félicité conjugale actuelle, car le Ciel va chercher à jouer les briseurs de ménage. Qu’il y parvienne est une autre histoire, surtout si votre couple est solide. Célibataire, aujourd’hui vous aurez l’impression d’être sous l’effet d’un pouvoir magique. Vos émotions et vos pensées pourront changer d’une heure à l’autre. Une idylle se développera et vous réservera de nombreux messages ou des attentions charmantes. Profitez au maximum de ces moments privilégiés !

Argent



Avec les aspects explosifs des astres, vous serez tenté de dépenser sans compter, surtout si vous êtes en déplacement. Gare aux fins de mois qui risquent de tourner au cauchemar !

Santé



Un excellent moral et une énergie à toute épreuve, voilà ce qui vous attend. De plus, si vous avez quelques petits soucis de santé, vous les aborderez de façon très positive, et aurez la chance de trouver le bon médecin et le bon traitement. Attention, toutefois, vos défenses naturelles seront légèrement affaiblies, et vous serez plus exposé que d’habitude aux affections microbiennes et virales.

Travail



Dynamique, entreprenant, débordant d’esprit d’initiative, vous pourrez marquer des points très importants dans votre métier. Et vous serez également en mesure de vous lancer dans d’audacieux projets sans redouter un cuisant échec. Au contraire, la réussite sera au bout du chemin.

Famille



Conjoncture astrale assez délicate pour les relations entre parents et enfants. Un certain climat d’incompréhension dominera les rapports quotidiens, surtout en ce qui concerne les sorties nocturnes.

Loisirs



La vie amicale sera privilégiée. Vous multiplierez les projets avec vos amis. Vous apprécierez des natifs des Poissons et aurez des entretiens réconfortants avec ceux du Verseau.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 8







Cancer (23 juin – 23 juillet)

Amour



Pour les célibataires, aucune planète dans le secteur directement lié à l’amour ; mais un influx astral, devrait leur offrir de nombreuses possibilités de rencontres. D’autre part, cet aspect du Ciel n’augure ni de l’ambiance lune de miel, ni même d’échanges faciles avec votre conjoint ou partenaire. Cela étant, au lieu d’attiser les conflits, il y a toujours moyen de rechercher des solutions basées sur la compréhension et la tolérance. Cela s’appelle faire des concessions, et cela arrange beaucoup de choses !

Argent



Vos gains devraient augmenter, et vous saurez gérer avec efficacité vos placements et vos investissements. Attention simplement à un point : que le Ciel pousse à prendre des risques. Même si vous êtes bien protégé, ne vous lancez tout de même pas dans des opérations trop casse-cou.

Santé



Remuez-vous un peu ! Voilà le conseil que vous dispensera le Cielen ce moment. Vous ne serez jamais en pleine possession de vos moyens si vous ne vous accordez pas régulièrement des promenades, des exercices de relaxation ou des mouvements de gymnastique.

Travail



Cet aspect de cette journée vous donnera un véritable coup de fouet. Si vous estimez que votre compétence professionnelle n’est pas reconnue, vous le direz tout net à votre patron. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Famille



Vous aurez constamment besoin que votre conjoint ou vos enfants vous donnent des preuves d’attachement et, de votre côté, vous serez très exclusif. Attention à l’excès de possessivité : il sera néfaste.

Loisirs



Votre vie sociale sera mise en valeur aujourd’hui. Aussi, vous aurez l’occasion de multiplier les rencontres intéressantes, d’avoir accès à des milieux très fermés, d’obtenir l’appui de personnes influentes. Profitez bien de ces influx astraux favorables !

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 6 1 4







Lion (24 juillet – 23 août)

Amour



Durant cette journée, les natifs sans attache particulière verront leurs vœux et désirs amoureux comblés. C’est dire qu’ils ne resteront plus longtemps dans la solitude. À l’entente sentimentale et sensuelle s’ajouteront l’entente intellectuelle et les échanges les plus féconds. Vous verrez votre vie conjugale bénéficier du soutien du Ciel. Pour la majorité d’entre vous, la journée sera donc marquée par une belle entente, une profonde complicité et, dans de nombreux cas, l’envie de faire des choses ensemble.

Argent



Prudence sur toute la ligne ; pas de folies d’aucune sorte ; tenez bien serrés les cordons de votre bourse. Pour ceux qui entament une procédure de divorce, il faudra s’attendre à des discussions musclées sur les sujets financiers, les partages immobiliers.

Santé



Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le Ciel bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu’un bel optimisme. De plus, il devrait vous protéger et renforcer vos résistances immunitaires.

Travail



Vous qui étiez face à un mur qui vous empêchait de progresser dans votre travail, allez enfin voir la chance tourner en votre faveur. Vous ferez les bons choix et consoliderez votre situation professionnelle. Si vous êtes au chômage, courage : vous allez retrouver du travail assez rapidement.

Famille



Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Ne profitez tout de même pas de la situation pour vous conduire en vrai tyran domestique !

Loisirs



Vous auriez tort de refuser l’aide de l’un de vos amis ; elle est vraiment désintéressée et pourrait simplifier singulièrement votre tâche. Bien sûr, il est louable de chercher à se débrouiller tout seul ; mais un bon coup de pouce ne ferait pas de mal.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 7 6 1







Vierge (24 août – 23 sept.)

Amour



Vous auriez tort de refuser l’aide de l’un de vos amis ; elle est vraiment désintéressée et pourrait simplifier singulièrement votre tâche. Bien sûr, il est louable de chercher à se débrouiller tout seul ; mais un bon coup de pouce ne ferait pas de mal.

Argent



Bons influx astraux. Vous aurez du punch à revendre et vous saurez prendre des décisions rapides, en tranchant dans le vif s’il le faut. Ce sera surtout le moment de vous attaquer aux problèmes financiers compliqués.

Santé



Journée favorable à la détente et au repos. Vous penserez à autre chose. Pour une fois que cela vous arrive, autant bien en profiter. Amusez-vous en compagnie de l’être aimé ou de votre famille. Rechargez vos batteries.

Travail



Au bureau ou à l’usine, vous effectuerez un rendement extraordinaire. Mieux, vous ferez le tour des problèmes deux fois plus vite que tout le monde. Quel avantage pour votre image de marque ! Mais attention aux vilains jaloux : certains collègues, furieux de voir votre cote monter en flèche, essaieront de vous neutraliser par des moyens pas très honorables.

Famille



Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents, de vos frères et sœurs ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la tendresse. Attention simplement à ne pas vous énerver sans raison contre un de vos enfants. Prenez le temps d’analyser la situation avant de réagir.

Loisirs



Votre émotivité sera exacerbée par la Lune. Et si vous avez des heurts avec ceux que vous aimez, vous en serez bien plus affecté que vous ne voudrez l’admettre. Tâchez d’entretenir un climat plus serein.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 3 5 7







Balance (24 sept. – 23 oct.)

Amour



Amélioration très nette sur le plan conjugal. Vous allez vivre des heures exquises. En tout cas, cela ne dépendra que de vous, car les astres ne feront pas grand-chose sans votre collaboration active. Célibataire, les influx malicieux du Ciel vous feront perdre la boussole. Les règles du jeu amoureux vous échapperont, et vous risquez de tourner longtemps autour du pot. Les gaffes parsemées de mots drôles risquent de s’accumuler et les initiatives osées pourront très bien tomber à côté du but visé.

Argent



Vos nerfs seront mis à rude épreuve, mais c’est vous qui le rechercherez délibérément ; vous prendrez des risques financiers assez importants. Le Ciel devrait vous aider à arriver à bon port. Il se montrera favorable aux transactions immobilières

Santé



Sentiment de blocage, de frustration et d’impuissance ? Voilà ce qui se passe quand le Ciel astral est en turbulence. Evitez cependant de le laisser prendre le pouvoir en vous enferrant dans des pensées négatives et débilitantes. Votre volonté vous aidera à rebondir dans une direction stimulante.

Travail



Il sera essentiel que vous respectiez scrupuleusement le programme établi, tout en restant spécialement attentif à ce qui se dit et se fait autour de vous. Faites-en la synthèse et agissez avec enthousiasme.

Famille



Quelques divergences d’opinion pourront apparaître avec les grands-parents ou parents âgés. Quant aux enfants du signe, ils rechercheront davantage le contact avec leur père qu’avec leur mère.

Loisirs



Un moment de calme fera suite à une journée un peu turbulente mais dont vous aurez beaucoup appris. Entourez-vous d’amis et redonnez-leur un peu de ce temps qui vous faisait défaut il y a encore peu de temps. Les plus jeunes viendront vous solliciter pour un conseil ; les plus âgés n’attendront de vous qu’un peu d’attention et de tendresse.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 8 4 2







Scorpion (24 oct. – 22 nov.)

Amour



Dans le domaine amoureux, l’amélioration entamée dernièrement va se poursuivre. Ce climat planétaire vous rendra très exigeant en amour. Si vous vivez une relation suivie, vous chercherez à améliorer au maximum votre vie de couple. Si vous êtes solitaire, vous aurez envie d’une rencontre parfaite. Attention à ne pas placer la barre trop haute !

Argent



Vous devrez faire preuve de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre budget. Evitez également d’abuser des crédits, et sachez freiner vos envies de luxe. Certes, ce n’est pas un programme très réjouissant, pour vous qui aimez dépenser au gré de vos humeurs, mais c’est le prix que vous aurez à payer pour échapper aux soucis financiers démoralisants.

Santé



Tous les astres dans votre secteur santé sont plutôt positifs par nature, ce qui vous promet une solide vitalité et une bonne résistance immunitaire. Mais un influx astral pourra décupler la nervosité. Il faudra donc, par moments, veiller à vous détendre et à vous reposer.

Travail



Vous allez entrer dans une phase un peu plus austère sur le plan professionnel. Vous pourrez progresser dans votre travail et améliorer votre situation, mais uniquement si vous retroussez vos manches et ne rechignez pas à la besogne. Ce sont votre énergie et votre volonté qui seront vos meilleurs atouts. En revanche, il ne faudra pas compter sur la chance pure.

Famille



En famille, vous perdrez facilement patience. Si vos proches se rebellent, vous serez tenté de vous retrancher dans le mutisme plutôt que de vous ouvrir au dialogue. Contrôlez parfaitement votre budget.

Loisirs



Méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez exposer vos plans à la légère : certaines pourraient les mettre à profit, et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 2 5 8







Sagittaire (23 nov. – 22 déc.)

Amour



Une journée sans grand relief dans le domaine conjugal. Il y aura juste un influx astral harmonique. Ce soutien vous vaudra de l’harmonie conjugale. Dans l’ensemble, votre vie à deux ne sera pas au centre de vos préoccupations. Célibataire, vous ferez des rencontres inattendues qui pourraient mener à des intrigues sentimentales ou plutôt sexuelles. Il faudra savoir exactement ce que vous voulez et aussi mesurer les conséquences de vos actes.

Argent



Même si votre logement est déjà bel et bien assuré, vérifiez aujourd’hui quel est le montant maximum de l’indemnisation. En effet, certains contrats, souscrits il y a plusieurs années, ne prévoient pas d’indexation. Vous risquez alors de n’obtenir qu’un remboursement très insuffisant pour couvrir les frais occasionnés par un sinistre !

Santé



Vous aurez un regain de tonus, d’énergie et d’optimisme. Si vous avez subi des épreuves physiques dernièrement, le Ciel favorisera votre rétablissement, d’autant plus que les défenses naturelles de votre organisme seront renforcées par un climat astral stimulant.

Travail



Journée difficile sur le plan professionnel. Des imprévus sont plus que probables. Mais attention à la tentation du « ras-le-bol », avec risque de donner une démission précipitée et irréfléchie : les temps sont trop difficiles, et vous ne trouveriez pas un autre emploi facilement ou de sitôt.

Famille



Si tout le monde obéit à vos ordres, tout ira bien ! Vous donnerez alors le meilleur de vous-même, en vous mettant en quatre pour résoudre les problèmes de toute votre maisonnée.

Loisirs



Votre devise sera : « Vive l’amitié ! ». Vous ferez de nouvelles rencontres très originales et vous renouvellerez le cercle de vos amis.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 4 1







Capricorne (23 déc. – 19 janv.)

Amour



L’ambiance astrale apportera aux natifs beaucoup d’imprévus, de remue-ménage, de coups de théâtre affectifs. En somme, vie sentimentale instable, incertaine, à la limite de la confusion. Vous semblerez ne plus savoir ce que vous voulez, pris entre deux feux amoureux. Rien de vraiment grave si vous ne prenez pas de décision importante dans ces circonstances plutôt embrouillées.

Argent



Le secteur des finances sera plutôt calme. L’équilibre sera stable si vous ne faites pas de folies. Un point sera à souligner, toutefois : quelques natifs pourront voir resurgir des problèmes financiers liés au passé. Si vous avez été un peu « léger » avec la loi, elle va vous rattraper !

Santé



Renoncer à des habitudes qui nuisent à votre santé, comme fumer, abuser des excitants, ou vous coucher trop tard ? Mais non, ce n’est pas un vœu pieux. Avec un influx astral, maître du renouveau, qui campe dans votre signe, c’est même tout à fait réalisable. Vous relevez le défi ?

Travail



Grande devrait être votre satisfaction professionnelle, et elle le sera car vous bénéficierez de l’appui des astres. Affirmez-vous, ne cherchez pas à taire vos mérites par excès de modestie.

Famille



Une discussion à cœur ouvert avec vos proches à propos d’un problème familial fera bien avancer les choses. Poursuivez le dialogue pour être sûr d’éviter tout malentendu.

Loisirs



Cette configuration de votre Ciel astral vous soumettra au brutal tiraillement entre deux tendances contradictoires. D’un côté, vous aurez bien envie d’améliorer votre image de marque et d’être l’objet de l’admiration générale, aussi bien dans votre milieu amical que social. Mais, d’un autre côté, vous n’aurez aucune intention de faire des concessions et entendrez n’en faire qu’à votre tête. Cruel dilemme, que vous seul serez capable de résoudre ; mais avec un peu de bon sens, vous pourrez y arriver.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 1 2 3







Verseau (20 janv. – 19 fév.)

Amour



Célibataire, ne vous laissez pas trop distraire par des excès amoureux ou des problèmes concernant vos amants (ou maîtresses). Gardez une attitude ferme et stable, ce sera votre meilleur atout dans les complications qui perturbent votre environnement. Si vous êtes déjà lié et que votre relation est heureuse, le Ciel astral n’aura guère d’impact. Mais si un désaccord vous oppose à votre conjoint ou partenaire, il faudra vous méfier de votre tendance à refuser le dialogue.

Argent



Soyez très prudent dans vos dépenses si vous voulez éviter des surprises désagréables ; vous risquez, en effet, de vous laisser entraîner à mener un train de vie nettement au-dessus de vos réelles possibilités.

Santé



Bon équilibre physique, en principe. Protégé par les astres, vous ne devriez avoir aucune difficulté à faire face à un rythme de vie pourtant assez stressant. Seule ombre au tableau : vous devrez veiller à vous protéger efficacement contre les maladies sexuellement transmissibles.

Travail



Vos affaires prospéreront grâce à une configuration astrale favorable. Mais soyez toujours sur vos gardes : vos concurrents n’attendent qu’un faux pas de votre part pour vous écraser. « Quand le loup est pris, tous les chiens lui lardent les fesses » (Antoine Oudin).

Famille



Vous serez bien décidé à faire un effort si des heurts continuent à vous opposer à vos parents ou à certains membres de votre famille. Une belle réconciliation devrait clore définitivement la dissension qui infestait l’atmosphère familiale depuis quelque temps.

Loisirs



Journée propice aux réconciliations entre amis. Vous auriez tort de revenir sur le passé pour critiquer ce qui aurait dû être ou ce que vous n’auriez pas dû faire. A la tempête pourra succéder le calme si vous faites preuve de bon sens et si vous mettez en veilleuse votre esprit de contradiction.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 8 2 3





Poissons (20 fév. – 21 mars)

Amour



Vous allez avoir le sentiment de réussir ce que vous êtes en train d’entreprendre dans le domaine sentimental. Le grand bouleversement tant attendu pourrait survenir ce jour. Vous allez vous retrouver en pleine griserie. Ne laissez pourtant pas votre carrière en souffrir, même si elle passe au second plan.

Argent



La journée sera très instable pour tout ce qui se rapporte à vos finances. Il vous faudra être extrêmement prudent. Les mouvements de fonds, de capitaux, les emprunts ou les prêts devront être étudiés très sérieusement, de préférence avec l’aide de spécialistes.

Santé



Votre Ciel astral en aspect harmonique vous rendra prudent, stable, réservé quant aux changements que vous pourriez connaître. Ainsi, vous ne ferez rien qui serait susceptible de perturber votre équilibre physique et mental. Votre santé sera donc au beau fixe.

Travail



Dans le domaine professionnel, laissez s’exprimer votre imagination et votre créativité, qui seront portées aujourd’hui à leur paroxysme par cet aspect de Mars. Vous pourrez faire des suggestions et des propositions originales, qui seront approuvées avec enthousiasme par vos supérieurs. Alors, lancez-vous !

Famille



De vieux problèmes familiaux se poseront à nouveau, et vous vous sentirez impuissant à les résoudre. Pas de panique ! Vous trouverez une solution grâce au Ciel en bel aspect.

Loisirs



Attention aux malentendus : aujourd’hui, vous aurez du mal à formuler clairement ce que vous ressentez, et des quiproquos avec certaines personnes pourraient en résulter.