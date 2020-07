Aujourd’hui, pour l’Horoscope du Vendredi 3 Juillet 2020, voici ce qui vous attend:

La Lune passe la journée dans le signe aventureux du Sagittaire.

La planète gouvernante du Sagittaire, Jupiter, s’aligne sur Pallas aujourd’hui, et nous sommes particulièrement optimistes, serviables et prêts à partager des paroles de sagesse. C’est une forte influence pour la planification et la réflexion.

Nous sommes lucides, courageux, tolérants et inclusifs. Nous pouvons nous sentir obligés de dire ce que nous pensons et nous avons tendance à aller de l’avant avec nos idées, notre éthique, nos croyances, nos causes et ce que nous voulons.

La Lune en Sagittaire nous encourage à explorer, apprendre et découvrir. Nous pouvons maintenant profiter pleinement d’un sens plus élevé de notre mission sur terre.

Créativité: Excellente ~ Amour: Bien ~ Travail: Excellent

Précision : Lisez les sections relatives à votre signe solaire et à votre ascendant pour avoir une meilleure idée sur ce qui vous attend pour la journée. Par exemple, si vous êtes Bélier avec un Ascendant Lion, lisez les prévisions pour Bélier et Lion.

Annonce

du Vendredi 3 Juillet 2020 pour chaque signe du zodiaque:

Horoscope pour le Bélier:

Bélier, les énergies d’aujourd’hui vous insufflent de l’optimisme et de l’enthousiasme, et c’est une bonne chose de regarder vers l’avenir. Vous pourriez consacrer une énergie particulière à l’apprentissage ou à l’approfondissement de votre compréhension d’une question. Repenser à des sujets financiers et professionnels ou commerciaux est également privilégié, et vous aurez une bonne idée de votre prochaine étape, même si elle n’est pas encore bien définie. Vous avez soif d’apprendre de nouvelles choses et vous êtes particulièrement prêt à prendre les opportunités et les ouvertures. Dans le même temps, la famille et les amis proches sont plus faciles à vivre aujourd’hui et vous êtes particulièrement ouvert à partager votre temps et votre énergie avec vos proches. C’est une bonne journée pour résoudre un problème. Vous pourriez ressentir un agréable sentiment d’appartenance et de compréhension avec quelqu’un proche de vous.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour le Taureau:

Taureau, vous pouvez être particulièrement concentré sur vos sentiments et vos besoins les plus profonds avec le transit de la Lune d’aujourd’hui. Vous recherchez une excitation émotionnelle, que ce soit en vous sentant connecté à quelqu’un de spécial ou en apprenant à mieux vous connaître. Plus que d’habitude, vous avez tendance à essayer de comprendre la signification du comportement des autres. Il est préférable de creuser profondément dans la nature de votre désir plutôt que de chercher aveuglément des objets de confort, car il s’agit vraiment de besoins spirituels et émotionnels. Partager vos idées peut également être gratifiant aujourd’hui. Vous pouvez vous sentir particulièrement enthousiasmé par un projet, une idée ou une entreprise. Mettre les choses à plat avec quelqu’un peut conduire à de bons sentiments. Les conversations ont tendance à être plus prévenantes que d’habitude, ayant le potentiel de réparer et de guérir.

Annonce

Horoscope pour le Gémeaux:

Gémeaux, la Lune traverse votre secteur du partenariat aujourd’hui, et vous êtes particulièrement axé sur les relations. Cependant, faites attention à ne pas parler trop de vous en ce moment. Même si vous tenez compte des besoins et des programmes des autres, cela ne s’harmonise pas toujours bien en ce moment. Être là pour quelqu’un dans le besoin peut vous donner un sentiment merveilleux. Aujourd’hui, votre esprit peut également s’ouvrir à quelque chose que vous n’étiez pas prêt à voir dans le passé ou à une nouvelle opportunité. Il peut y avoir de l’excitation au niveau mental. Parler de vos sentiments ou de questions confidentielles peut être une douce libération, et vous pourriez apprendre quelque chose d’important dans le processus.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour le Cancer

Cancer, il y a un bon flux d’énergie avec vous pour accomplir votre travail et assumer vos responsabilités avec moins d’efforts que d’habitude, et cela peut vous aider à accélérer les choses. L’enthousiasme a tendance à vous alimenter. Vous découvrirez peut-être des moyens d’améliorer vos habitudes quotidiennes et de réduire le stress. Se défouler de manière constructive vous apportera plus de bonheur aujourd’hui. Vous pourriez également bénéficier d’une certaine collaboration, en apprenant plus de choses sur vos propres idées et perspectives à travers des conversations stimulantes. C’est le moment idéal pour parler des difficultés ou pour laisser des conflits derrière vous. Quelqu’un pourrait vous aider à revoir un plan. Les énergies d’aujourd’hui sont bonnes pour les idées créatives et les démonstrations d’affection.

Annonce

Horoscope pour le Lion:

Lion, la Lune passe la journée dans votre secteur de la créativité, et vous vous sentirez probablement rajeuni par l’amitié, l’expression de vous-même et le divertissement. Les énergies d’aujourd’hui sont fortes pour les activités stimulantes, créatives et domestiques. Il y a de l’énergie de guérison avec vous et les conversations ou les gestes peuvent être particulièrement utiles. Cherchez des moyens de guérir, émotionnellement et physiquement, grâce à des activités qui nourrissent l’esprit, le corps et l’âme. Vous êtes enclin à trouver rapidement des réponses aux questions et des solutions aux problèmes lorsque vous effectuez un zoom arrière et que votre intuition fonctionne pour vous. L’espoir et l’optimisme seront utiles, et vous pourriez repérer une nouvelle opportunité de développer ou d’élargir les possibilités pour un projet.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour la Vierge:

Vierge, des activités réconfortantes et des moments de calme vous attirent plus aujourd’hui, car la Lune dans votre secteur familial et domestique encourage votre besoin de vous ancrer. Alors que les affaires personnelles sont à l’honneur, la journée a un formidable potentiel pour générer des idées et élaborer des plans. Elle est également forte pour guérir et améliorer les connexions. Vous pourriez aimer partager des idées ou des pensées avec les autres. Les passe-temps et les intérêts personnels sont passionnants, et des opportunités de s’amuser émergent. Le pardon et la grâce sont avec vous aujourd’hui, et l’échange d’histoires et le réseautage peuvent être stimulants, surtout si vous visez à éliminer des petits obstacles. Quelqu’un peut vous exprimer ses sentiments. Un partenaire ou un ami peut vous donner des conseils essentiels, mais vous pouvez également collecter des informations précieuses directement ou indirectement.

Annonce

Horoscope pour la Balance:

Balance, les énergies d’aujourd’hui sont vives sur le plan mental, mais c’est aussi le moment idéal pour des gestes qui parlent d’eux-mêmes. Gardez à l’esprit que vous n’arriverez pas à bien faire tout ce que vous voulez à moins de prendre bien soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Vous pouvez être particulièrement occupé à la maison ou dans votre vie personnelle, et il peut y avoir des informations intéressantes qui vous parviennent grâce à la famille. Vous aurez envie de dire des vérités, et vous êtes en bonne forme pour parler des problèmes clairement et ouvertement, même avec le cycle rétrograde actuel de Mercure. Vous êtes aussi bien placé pour proposer des plans à long terme, même si tous les détails ne sont pas encore bien pris en compte. Des questions de travail et de santé peuvent demander un examen ou même une séance d’analyse.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour le Scorpion:

Scorpion, vous êtes plus optimiste que d’habitude aujourd’hui, et particulièrement enthousiaste à propos de vos projets ou idées. Vous pouvez facilement vous perdre dans une quête pour plus d’informations aujourd’hui, et bien que cela puisse demander du temps dans votre journée, c’est agréable. Les sentiments compétitifs peuvent être utilisés à votre avantage car ils vous motivent à vous améliorer vous et vos plans. Vous cherchez des occasions d’apprendre de nouvelles choses ou d’élargir vos connaissances, ou vous pourriez acquérir une meilleure compréhension d’une situation, et c’est un soulagement. C’est aussi une très bonne journée pour la perspicacité, la planification et la motivation. Les enfants, un partenaire romantique ou un ami peuvent être particulièrement attentionnés ou encourageants maintenant. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des initiatives ou faire des lancements entièrement nouveaux, mais c’est un bon moment pour régler une question ou gérer des détails.

Annonce

Horoscope pour le Sagittaire:

Sagittaire, la Lune passe la journée dans votre signe, et vos émotions ont tendance à remonter à la surface, exigeant votre attention. La rétroaction signifie plus pour vous que d’habitude. Vous pouvez néanmoins vous sentir agréablement motivé et dirigé. Le cœur que vous mettez dans les choses que vous faites le montre. Vous pourriez trouver un moyen d’utiliser vos ressources plus efficacement. Vous envisagez des possibilités plutôt que de vous encombrer de détails pratiques. Vous découvrirez peut-être une solution à un problème lié à la dette, au travail ou aux ressources partagées. De plus, les cœurs sont ouverts en ce moment. Vous êtes dans un bon moment pour vous plonger dans vos pensées et vos sentiments intimes, car vous pourriez faire des découvertes importantes. Les proches peuvent être un peu plus ouverts et prévenants que d’habitude.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour le Capricorne:

Capricorne, avec le transit de la Lune par votre douzième maison solaire toute la journée, vous avez tendance à vous retirer quelque peu des exigences de la vie quotidienne d’aujourd’hui. Sur le plan émotionnel, vous avez tendance à garder des parties de vous-même pour vous, même si vous êtes avec d’autres personnes. C’est tout à fait naturel à ce stade du mois lunaire, même si cela changera lorsque la Lune entrera dans votre signe demain. Aujourd’hui, il est particulièrement important de prendre un bon rythme et d’évoluer en douceur. C’est quand même une belle journée de planification et de réflexion. Vous pourriez améliorer vos connaissances ou apprendre quelque chose de précieux. L’optimisme est au rendez-vous. Vous êtes bien placé pour trouver un accord ou coopérer avec quelqu’un de spécial et quelqu’un peut très bien vous impressionner maintenant. Vous êtes courtois et compréhensif, et les autres vous rendent la pareille. Aujourd’hui, c’est une bonne journée pour entamer des conversations, en particulier sur le passé et aussi pour trouver des bonnes solutions à des problèmes.

Annonce

Horoscope pour le Verseau:

Verseau, vous pouvez être sur la même longueur d’onde avec un ami ou un associé aujourd’hui. Même avec Mercure rétrograde, il peut y avoir un bon flux et une facilité bienvenue dans vos interactions. Alors que les conversations ont tendance à être joyeuses et animées, il peut y avoir des tensions sous-jacentes autour de vos ressources, des questions de respect, de valeurs ou d’argent ce matin. Bien que vous soyez socialement ouvert, vous pouvez être très efficace par vous-même. Le recul est précieux maintenant, car il vous aide à avancer. Vous voyez les choses sous un jour plus positif et indulgent, et c’est une énergie puissante. Vous êtes particulièrement intéressé par les activités qui guérissent, renouvellent et rafraîchissent, et votre serviabilité au travail sera probablement très appréciée. Bien que cette journée ne soit pas particulièrement productive au sens strict du terme, elle peut être très utile socialement et pour votre moral en général.

Horoscope du jour du Vendredi 3 Juillet 2020 pour le Poissons:

Poissons, avec la Lune en haut de votre carte solaire et Jupiter en connexion avec Pallas, vous pouvez être plus motivé que d’habitude aujourd’hui. Vous apportez un esprit d’innovation aux plans et aux affaires pratiques, et les autres ont tendance à vous voir comme particulièrement optimiste. L’équilibre entre les responsabilités envers le monde extérieur et votre vie personnelle peut être quelque peu dérangeant, et les demandes des deux camps restent fortes. Même ainsi, il est préférable de suivre votre rythme. L’excès est une tendance maintenant, mais il devrait être évité. Vous avez plus d’enthousiasme pour vos rêves et vos plans que d’habitude, et il peut y avoir des évolutions prometteuses avec des projets. C’est aussi un moment potentiellement excellent pour tout ce qui est romantique et créatif. Il y a une forte énergie pour montrer aux autres que vous vous souciez d’eux et des choses plus pratiques. Vous pouvez laisser des regrets ou des ressentiments derrière vous.