Amour, argent ou travail… Votre constellation du zodiaque vous servira-t-elle cette semaine ? Faites tout de suite le point sur vos prévisions astrales hebdomadaires avec votre horoscope personnalisé, signe par signe, du lundi au dimanche.

L’HOROSCOPE HEBDOMADAIRE

Le transit du soleil vous alerte d’une petite fragilité financière. Vous pourriez faire face à un coût plus important que vous ne l’aviez estimé. Si vous aviez prévu de partir en vacances, vérifiez que les prix des billets d’avion ou de train n’ont pas augmenté. De même pour la location d’un appartement ou d’un hôtel. Si vous deviez effectuer des travaux chez vous, prenez le temps de comparer les différents devis et demander l’avis de vos proches. Vous sécuriserez ainsi vos financements… Lire la suite de l’horoscope semaine Bélier

L’aspect actuel de la planète Neptune mettra vos sens en éveil plus qu’à l’accoutumée. Vous apprécierez davantage le fondant et la texture du chocolat, l’odeur du linge propre vous réconfortera, votre regard se portera avec intérêt sur les couleurs du ciel… Vous rencontrerez de vives interactions avec votre environnement intérieur et extérieur. N’hésitez pas à savourer avec douceur ces instants de poésie. Ces expériences sensorielles font du bien à votre corps et à votre esprit… Lire la suite de l’horoscope semaine Taureau

Semaine flamboyante en prévision pour vous ! Si vous êtes célibataire, vous ne laisserez personne indifférent. Il sera impossible de résister à votre charme solaire ! Un seul de vos sourires embrasera le cœur des personnes que vous rencontrerez. Vous plaisez, vous le savez et ça vous plaît ! Si vous êtes en couple, votre conjoint(e) n’a d’yeux que pour vous. Il se donnera à corps perdu pour vous faire plaisir : petites attentions, moments enflammés, séduction… Vous apprécierez cette fougue sans complexe !.. Lire la suite de l’horoscope semaine Gémeaux

Vous avez un grand besoin de changements importants dans votre vie professionnelle. Cette semaine, Pluton vous encouragera fortement à définir ou redéfinir les choix de carrière qui vous correspondraient. Si vos finances vous le permettent, faites une pause dans votre travail ou dans vos recherches d’emploi. De manière organisée et réfléchie, prenez le temps de vous établir un projet solide, avec des critères et des objectifs. La vie est trop courte pour faire quelque chose qui ne vous convient pas !.. Lire la suite de l’horoscope semaine Cancer

Côté travail, l’influence de la planète Neptune vous donnera parfois l’impression de naviguer en eaux troubles. Vous ne saurez plus vraiment où donner de la tête dans un environnement plutôt flou. Ne tombez pas dans la promptitude. Si vous avez le sentiment de courir après le temps, revoyez votre organisation de façon réfléchie. Vous mettrez ainsi le doigt sur ce qui embouteille votre esprit et retrouverez le rythme. Au niveau des dépenses, freinez certains achats compulsifs qui vous font de l’œil.;.. Lire la suite de l’horoscope semaine Lion

La sagesse de Mercure vous conseille de réfléchir posément avant d’accepter des propositions financières alléchantes. Celles-ci comporteraient des risques si elles ne sont pas bien considérées. Elles pourront provenir d’un associé ou encore d’un conseiller. Pesez le pour et le contre en faisant les calculs nécessaires. Du côté de votre travail, vous devrez vous intégrer au sein d’un groupe. Soit une nouvelle équipe, soit une réunion durant laquelle vous devrez trouver des points d’accord… Lire la suite de l’horoscope semaine Vierge

À la recherche de l’amour avec un grand A, vous commencez à désespérer un peu de le trouver. Votre situation devrait enfin changer cette semaine, avec l’influence précieuse sur votre signe de la déesse de l’amour. Ne vous précipitez pas, prenez le temps plutôt que de risquer d’étouffer votre nouvelle conquête. En couple, vous estimerez que vous avez une chance inestimable de l’avoir et vous chérirez cette relation comme un trésor. Vous en ferez beaucoup, limite un peu trop. Un conseil : soyez plus tempéré… Lire la suite de l’horoscope semaine Balance

Célibataire, vous devriez vous inspirer des conseils prodigués par le renard du Petit Prince : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ». Gouverné par le soleil, vous cherchez avant tout un partenaire rayonnant, pour briller à ses côtés. Vous vous préoccupez peu des charmes imperceptibles et de la richesse intérieure de vos prétendants. C’est dommage. A rester à la surface des choses, vous n’apprenez rien et vous lassez vite. La beauté vous subjugue mais elle ne semble pas vous combler… Lire la suite de l’horoscope semaine Scorpion

La double influence de Mars et de Vénus, vous rend tout à la fois éperdu d’amour et férocement possessif. Vous ne voulez partager votre partenaire avec personne, raison pour laquelle vous érigez autour de lui une forteresse inaccessible. Gare à ce huis-clos qui pourrait finir par peser lourdement sur vos épaules. Apprenez à faire confiance et à ouvrir les portes de votre maison. Cela sera plus épanouissant pour tout le monde. Célibataire, vous devez apprendre à susciter le désir en vous faisant plus rare… Lire la suite de l’horoscope semaine Sagittaire

Vous pourrez compter sur le soutien de votre moitié cette semaine. Quelques problèmes à gérer, des angoisses ? À deux, vous vous sentirez épaulé et cela vous empêchera de vous laisser couler. Reposez-vous un peu sur votre partenaire. Veillez toutefois à ne pas trop en lui en demander, et à rester aussi à son écoute. Après quelques difficultés, vous trouverez finalement un équilibre entre les soucis de l’un et ceux de l’autre. Le principal est d’être ensemble. Célibataire, l’esprit préoccupé, vous manquerez une belle rencontre… Lire la suite de l’horoscope semaine Capricorne

Avec la présence de la maison VI dans votre ciel astral, vous pourriez être touché par des contractions musculaires suite à un long effort physique ou un faux mouvement. Même si vous êtes de nature résistante, ne forcez pas plus et ménagez-vous ! Il vaut mieux reposer votre corps pour retrouver la forme en douceur. Essayez-vous à l’automassage par exemple pour apaiser la douleur. Pensez aussi à vous hydrater en buvant beaucoup d’eau. Vous devriez récupérer une santé de cheval en quelques jours… Lire la suite de l’horoscope semaine Verseau

Les tensions des dernières semaines vont laisser place à un rapprochement avec votre partenaire cette semaine. Vous aurez envie de partager ensemble des moments de tendresse et de complicité. Vous aurez à cœur de chouchouter votre bien-aimé(e) et ce sera réciproque ! Savourez : votre couple en a bien besoin ! Célibataire, après une période de déceptions amoureuses et de repli sur vous-même, vous déciderez enfin de vous remettre en quête d’une belle rencontre et plus si affinités. Le mot d’ordre sera de profiter sans pression… Lire la suite de l’horoscope semaine Poissons