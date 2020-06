C’est l’émoi et la tristesse à Ndoukoura, commune de Méouane (dans la région de Thiès).

C’est l’émoi et la tristesse à Ndoukoura, commune de Méouane (dans la région de Thiès). Un enfant a été mortellement percuté par la voiture de son père.Le drame est survenu, ce mardi mardi, au moment où le père faisait marche arrière, se trouvant au volant de son véhicule. Il a ainsi percuté l’enfant répondant au nom de Moussa et agé de 10 ans. Il est mort sur le coup.La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du centre de santé de Méckhé. La police a ouvert une enquête, rapporte beut7.

Salah peut il passer devant Mané pour le titre de meilleur joueur de Premier League ?