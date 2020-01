F.S.K., aide-infirmier dans un centre de santé a été arrêté pour acte contre nature sur M. N., un élève de 15 ans en classe de Cm1, vendredi dernier, à Kédougou, selon Les Echos. Le jeune garçon qui rentrait chez lui a été intercepté par l’aide-infirmier qui menace de lui trancher la gorge avec un couteau, ligote l’enfant et le viole sauvagement.

Il lui intime ensuite l’ordre de ne piper mot, menaçant de le tuer. Informée, la famille du jeune garçon brandit une plainte, mais le mis en cause propose de l’argent aux parents et jure de s’occuper des frais médicaux du gamin. C’est un voisin qui a découvert ce deal qui a alerté la police.

Arrêté, l’aide-infirmier invoque des forces invisibles et mystiques. Une thèse qui aura sans doute du mal à convaincre les enquêteurs

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article