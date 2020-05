Une femme âgée de 70 ans a été retrouvée morte à son domicile, à la Cité Air France de Kounoune, hier vendredi, dans des conditions vraiment insoutenables. La victime a été ébouillantée, en plus d’avoir la tête fracassée avec des morceaux d’un évier brisé.

Selon les témoignages, sa belle fille, la présumée meurtrière, aurait profité de l’absence de sa belle-sœur pour faire chauffer de l’eau dans le but d’ébouillanter sa belle-mère Khady Diouf, âgée de 70 ans. Non contente, elle va choisir une autre méthode encore plus radicale pour en finir avec sa belle-mère. C’est ainsi que Souadou va se saisir d’un lavabo qu’elle a cassé et s’armer d’un morceau contondant pour étrangler de toutes ses forces sa belle-mère.

La présumée meurtrière qui a tenté de prendre la fuite après son acte odieux a été arrêté par la Gendarmerie de Sangalkam.