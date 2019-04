Hôtel des lions, maillots, stade: Les premières dispositions prises par le Sénégal

Logé dans la poule C, le Sénégal va disputer ses trois premiers matchs au Caire, la capitale égyptienne. Après le tirage au sort, qui s’est déroulé hier, en Egypte, nous en savons un peu plus sur les premières dispositions prises par le Sénégal. Selon des informations obtenues par l’envoyé spécial du groupe Emedia, le Sénégal va faire le choix de la proximité.

Les Lions vont, en effet, loger à l’hôtel Tiba Rose, situé à quelques encablures seulement du Stade du 30 Juin, qui abritera leurs rencontres face à la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya. Le réceptif est également célèbre au Caire pour ses gigantesques bâtiments amis aussi sa salle de gym et spa.

La délégation du Sénégal au Caire, qui était composée du président de la fédération, Me Augustin Senghor et de deux de ses vices-présidents, Cheikh Seck et Abdoulaye Sow, mais également du Sélectionneur national, Aliou Cissé, a effectué une première visite de proximité sur les lieux qui serviront de Tanière.

Par ailleurs, selon des sources officielles, le Sénégal devra disputer la CAN 2019 avec le même design des maillots de la dernière Coupe du monde, en Russie. En effet, l’équipementier allemand Puma, n’aurait pas prévu une nouvelle ligne. Il n’y aura donc pas de maillot spécial pour la CAN. Le prochain design pour les sélections nationales devrait arriver en 2020, nous signale-t-on.

Avec Emedia.sn