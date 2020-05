Pendant son passage de quatre ans sur le banc du FC Barcelone (2008-2012), Pep Guardiola a dirigé certainement l’une des meilleures équipes de l’histoire du club blaugrana. Quatorze titres glanés dont six sur la saison 2008/2009. Un palmarès déjà digne des plus grands pour sa première expérience d’entraîneur dans un grand club. Mais visiblement cela n’a impressionné Hristo Stoitchkov, son ancien coéquipier au Barça dans les années 90.

Dans des propos rapportés par The Mirror, le Bulgare de 54 ans n’a pas attribué un grand mérite au technicien, précisant que ce dernier avait tout à disposition pour gagner. « Le travail de Pep a été facile, car il connaissait parfaitement le fonctionnement du système de formation. Messi et d’autres joueurs avaient déjà fait leurs débuts avec Rijkaard. Des choses spectaculaires auraient été réalisées avec ou sans Pep. Il y avait Thierry Henry, Deco, Ronaldinho, Rafa Marquez, Carles Puyol et Victor Valdes », a-t-il déclaré.