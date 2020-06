“tout va bien”

Sur le front, émission diffusée sur France 2 et présentée par Hugo Clément est de retour ce mardi 30 juin pour un nouveau numéro. Ce dernier est consacré aux animaux en voie de disparition et aux nombreux citoyens qui tentent tant bien que mal de les sauver. Depuis plusieurs années maintenant, il défend de nombreuses causes qu’elles soient animales ou environnementales, notamment avec le sauvetage de Mike Horn . Son combat a commencé lorsqu’il officiait chez Quotidien, qu’il a quitté fin 2017 pour aller chez Konbini. Il s’était expliqué sur ce choix en 2019 au micro de l’émission Voltage, présentée par Jordan De Luxe. “J’ai eu la proposition de Konbini qui était de créer un média sur internet. Faire de l’actualité pour ma génération et celle en dessous. C’était une manière d’être plus libre sur les formats et puis ça permet de toucher des jeunes qui ne regardent plus la télé, qui sont sur les réseaux sociaux”.

Il avait également confié que ses collègues de TMC n’avaient “pas besoin de moi. La preuve, je ne suis plus là et ça marche très bien, personne n’est irremplaçable”. Hugo Clément avait alors fait quelques révélations sur ses relations avec ses anciens collègues. “Martin Weill, c’est un de mes meilleurs amis. Après j’ai encore des contacts à Bangumi ” (la société qui produit Quotidien, ndlr). Et d’ajouter qu’il est “très pote avec Azzeddine Ahmed-Chaouch” avant de faire quelques confidences sur Yann Barthès. “Yann, ça fait un moment qu’on ne s’est pas parlés, mais tout va bien”.

En janvier dernier, il avait déclaré sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste lorsque Valérie Bénaïm lui demandait s’il préférait Cyril Hanouna ou Yann Barthès : “Comme j’ai dit à Cyril la dernière fois, je ne m’exprime pas sur ce sujet, je ne veux pas participer à créer des dissensions. J’aime la paix et l’unité donc je diffuse un message d’amour entre tous les animateurs”.

Par J.F.