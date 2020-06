Dans le but d’atténuer la souffrance des populations surtout

en cette période de Covid-19, l’organisation non gouvernementale « Unité

du monde » a procédé à la distribution gratuite des vivres et divers à

1268 personnes. La cérémonie de remise de don a eu lieu le dimanche 21 juin

2020 au lycée privé Fulakaly Sangaré de Kalabancoura en présence de M. Ibrahim

Samaké, représentant résident au Mali

des associations Humanité, Unité du monde et Forage Mali, Mamadou Traoré,

président de l’association d’aide au développement (AAD) et des centaines de

bénéficiaires.

« L’Unité du monde », en partenariat avec

l’association d’aide au développement dans leur combat d’alléger la souffrance

des populations a procédé à la distribution des vivres et divers produits de

premières nécessité aux couches les plus vulnérables de Bamako. Des kits

composés de riz, de mil, du sucre, d’huile et du lait en poudre d’une valeur de

50.000 euros ont été distribués à plus

de 1268 personnes. Cette distribution a concerné le camp de déplacés de

Faladié, les hôpitaux, quelques quartiers de Bamako et l’ensemble des huit

quartiers de la commune V du district.

« Ce geste charitable si nobles de « l’Unité du

monde » est venu à point nommé, nous remercions infiniment les donateurs

car ces kits contribuera à soulager nos souffrances » a expliqué Alou Dao

au nom des bénéficiaires.

Quant à Ibrahim Samaké, il a indiqué que ce geste a été

initié par l’ONG « Unité du monde et ses partenaires dans le seul but de

venir en aide aux couches les plus vulnérables. « Au départ on est parti

avec les huit quartiers de la commune V du district de Bamako dont plus de 200

personnes ont bénéficiées cette première tranche. Et après cette étape,

d’autres quartiers, des hôpitaux et les camps de déplacés (300 personnes) ont

aussi bénéficiés ces dons. Les kits sont composés de 25 kg de riz, 25 kg de mil, 6 pièces de savons, 2 litres

d’huile, 5 kg de sucre et 1 kg de lait en poudre pour soulager la souffrance de

la population » a-t-il conclu.

A noter que les différentes phases de distribution se sont

passées dans le strict respect des mesures barrières.

Bourama Camara

