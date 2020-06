Le célèbre milliardaire nigérian Hushpuppi et son équipe auraient escroqué 1 924 400 victimes selon les rapports d’Interpol.

Dans une nouvelle vidéo de son arrestation, publiée par la police de Dubaï, il est rapporté que la police était déjà sur les traces de Hushpuppi et suivait toutes ses activités sur les médias sociaux.

Selon les rapports de la police de Dubaï, Hushpuppi et son équipe ont créé plusieurs fausses pages sur les médias sociaux pour des sites web existants où ils redirigeaient les paiements existants des victimes vers leur propre compte.

Ils ont également piraté des comptes d’entreprises et envoyé de faux e-mails à des clients afin de rediriger les virements et les coordonnées bancaires d’autres personnes sur leur compte. Les rapports indiquent également que Hushpuppi et son équipe ont escroqué environ 1,6 milliards d’euros chez leurs victimes.

Pendant son arrestation, la police a saisi des ordinateurs portables, des téléphones intelligents, des disques durs et d’autres appareils électroniques qui peuvent aider dans les enquêtes.

Crédit photo : ghgossip