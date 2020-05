Cela continue de chauffer entre Bamba Ndiaye et Ibrahima Sène sur la question de l’ouverture des lieux de culte. Le responsable du PIT est revenu à la charge, à travers le texte ci-dessous, pour répondre à l’ancien ministre des affaires religieux.

Bamba Ndiaye : Toi aussi !

Ta sortie vient de prouver à la face du monde entier, que tu n’as pas rompu avec tes convictions d’extrémiste islamiste que tu répandais dans ton propre journal , pour faire l’apologie de la » République Islamique des Mollahs » contre l’ Islam confrérique et la laïcité de l’Etat, qui nous avaient valu de violentes confrontations par presse interposée.

J’avais pourtant cru que tu avais rompu avec cette vision de l’Islam et de l’Etat, quand tu avais accepté d’être nommé par le Président Wade » Ministre Chargé des Religions » qui faisait de toi un serviteur de l’Etat laïc respectueux des convictions des Sénégalais quelque soit leurs obédiences.

D’ailleurs, face à l’appel de la » Ligue des Imams et Prédicateurs », pour l’ouverture des mosquées, tu semblais confirmer cette rupture , en appuyant courageusement la décision de l’Etat d’interdire les rassemblements dans les lieux publics , y compris les lieux de culte, qui avait amené nos Chefs de Confréries et de l’Eglise, à ordonner la fermeture des lieux de culte.

Mais il a fallu que je critique les Ibadou pour leur participation aux pressions pour la réouverture des mosquées , pour te voir renouer publiquement avec tes anciennes convictions que tu partage avec eux, en m’accusant de vouloir diviser les musulmans du fait que je serais un » ex communiste »!

Mais, c’est peine perdue, puisque personne n’ ignore que ce sont les Ibadou et les Salafistes qui ont introduit au Sénégal , la division des musulmans avec leur croisade sourde contre les confréries musulmanes dans leur combat pour une » République des Mollahs » , c’est à dire une » République des Imams »!

Il est donc absurde de chercher à me diaboliser pour m’ être érigé, à côté de tous les partisans d’une « République démocratique et laïque », contre vos activités subversives pour imposer votre vision de l’Islam et de l’Etat, à notre peuple, en exploitant sournoisement leur fibre islamique.

Vous laissez faire serait un crime contre notre peuple et une offense à l’Islam !

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL