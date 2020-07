A l’approche de la Tabaski, les pères de familles se ruent dans les différents points de ventes pour se trouver un mouton pour la fête. Mais cette année, le constat est le même partout au Sénégal, les moutons sont très chers.

Pourtant, aux Etats-Unis, le mouton y est beaucoup moins cher. C’est ce qu’a fait savoir Cheikh Omar Sy, ancien député sénégalais qui a séjourné au pays de l’Oncle Sam lors d’une fête de Tabaski.

« Aux États-Unis nous achetons le mouton le plus cher à 200 dollars soit 120.000 fcfa. On pèse le mouton et on payait selon le poids et non la race. Ladoum, madoum, sadoum, à la fin de la journée il finit dans la marmite », dit-il sur sa page Facebook.

Pour lui, « notre pays est marqué par l’excès dans toute chose ».

