C’est le mardi 31 décembre que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a collé une sanction au Groupe DMedia. Et selon les informations parvenues à senego, plus précisément une source de l’entourage du Bougane Guèye Dani, ce serait à cause de l’émission de Pape Alé Niang qui a invité Ousmane Sonko, le même jour.

Une sanction de sept (7) jours, allant de ce mardi 31 décembre, à minuit, au mardi 7 janvier 2020 que bon nombre de Sénégalais n’ont pas appréciée. Parmi eux, Idrissa Seck qui, dans une note parvenue à senego, apporte son soutien au Groupe de Bougane Guèye Dani.

In extenso, le communiqué du Parti Rewmi signé son porte-parole…

Le Président Idrissa SECK a appris avec consternation la décision du CNRA de suspendre les programmes de la SEN TV.

Il est préoccupé par la situation de chômage technique dans laquelle se trouvent les travailleurs de cette entreprise et dénonce avec fermeté cette décision qui vient porter un coup aux acquis démocratiques de notre pays.

Le Président Idrissa SECK apporte son soutien total au groupe D-Média et à son Président Bougane GUEYE, et espère une annulation immédiate de cette suspension.

* Daouda BA

Porte-parole Rewmi

