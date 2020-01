Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a réagi suite à la suspension des programmes de la Sentv par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), en guise de sanction pour non-respect de la réglementation sur la publicité des produits de dépigmentation.

«Le président Idrissa Seck a appris avec consternation la décision du Cnra de suspendre les programmes de la Sen Tv. Il est préoccupé par la situation de chômage technique dans laquelle se trouvent les travailleurs de cette entreprise et dénonce avec fermeté cette décision qui vient porter un coup aux acquis démocratiques de notre pays», a déclaré son porte-parole, Daouda Bâ.Il explique que le candidat malheureux à la dernière présidentielle «apporte son soutien total au groupe D-Media et à son président Bougane Gueye, et espère une annulation immédiate de cette suspension».

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article