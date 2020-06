dans la tourmente

Mauvaise nouvelle pour les très célèbres frères Bogdanoff. Igor et Grichka connus pour leurs transformations physiques , sont accusés d’escroquerie aggravée sur un homme fortuné et dépressif. En effet, ils l’auraient impliqué dans le projet de relancer leur émission de science-fiction Temps X. Un fils de diplomate franco-congolais, M. Ifoku est accusé des mêmes faits. Les trois hommes auraient abusé de la crédulité de Cyrille P. un ami qu’ils connaissent depuis quelques mois seulement. Ancien hôtelier et millionnaire, il souffrait d’une psychose maniaco-dépressive avant de se suicider le 31 août 2018 à l’âge de 53 ans depuis les falaises d’Étretat.

Igor et Grichka Bogdanoff déjà mis en examen il y a quelques années, ainsi que M. Ifoku sont accusés par le parquet d’avoir mis Cyrille P. “sous emprise pour l’entraîner dans des projets chimériques à savoir une tentative de relance de ‘Temps X’, mais également un vague projet de film promotionnel de la République démocratique du Congo ou encore l’achat d’un hélicoptère Gazelle pilotable uniquement par Igor.”

Mal en point financièrement, Igor Bogdanoff aurait réussi à convaincre son nouvel ami de lui racheter en indivision la moitié de sa villa du XVIe arrondissement pour 750 000 euros, ce qu’il accepte. Il aurait alors remis alors au trio de l’argent en liquide, soit 160 000 euros avant de signer huit chèques pour un total de 1,5 millions d’euros. La banque aurait alors alerté le parquet de Paris que certaines personnes mal intentionnées essayaient de dilapider la fortune de son client. Selon leurs avocats, “Les frères Bogdanoff contestent toute escroquerie envers leur ami, il n’y a pas eu d’enrichissement.” Le troisième homme est en fuite et est visé par un mandat d’arrêt depuis décembre.

Par J.F.