Le 3 février 1967, à 10 heures, Demba Diop, Président du groupe parlementaire de l’Union Progressiste Socialiste (UPS), est assassiné de plusieurs coups de poignard au cours d’une réunion à la gouvernance (préfecture) de Thiès. On découvrira que le meurtrier est un cultivateur originaire de Gandiole répondant au nom d’Abdou Ndafakhé Faye. Ce dernier, né en 1922 à Gandigal (Département de Mbour), a agi pour le compte de rivaux locaux du député-maire de M’Bour. Les obsèques de Demba Diop ont eu lieu à Mbour le 3 février 1967, en présence de Léopold Sédar Senghor, Lamine Guèye et de nombreuses personnalités. L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Demba Diop, né en 1927 à Boghé (Mauritanie), instituteur de formation, est tombé dans le guet-apens que lui ont tendu deux de ses collègues de la région, les députés Jacques d’Erneville et Ibou Kébé. Le procès ne tarde pas et, le 18 mars 1967, le meurtrier est condamné à la peine capitale par le tribunal spécial de Dakar. Les deux commanditaires écopent pour leur part de lourdes peines de prison. Le meurtrier Abdou Ndaffa Faye sera fusillé publiquement peu après.

Les événements de 1967 ne furent pas sans conséquences politiques. Inquiet des luttes de factions au sein de l’Ups, tristement illustrées par le meurtre du député-maire de M’Bour, Senghor souhaitait modifier la Constitution en faveur d’un renforcement de l’exécutif. De fait, la révision du 20 juin 1967, qui accordait notamment au président de la République le droit de dissoudre l’Assemblée nationale, aboutissait à une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l’État. La destinée tragique de Demba Diop est restée vivante dans la mémoire des Sénégalais. Le stade de M’Bour a été baptisé de son nom après sa mort en 1992. Il est le parrain du premier grand stade du Sénégal à Dakar, du Lycée de Mbour et d’une des principales artères de la ville de Mbour. Sa veuve, Caroline Faye, qui avait repris le flambeau, mènera une belle carrière politique, comme députée et ministre sous les présidences de Senghor et de son successeur, Abdou Diouf. Tous ces édifices portent son nom. Sa femme Caroline Faye fut élue première femme députée pour la première fois en 1963.

Qui était Demba Diop ?

Concernant sa biographie, il faut retenir que sorti en 1947 comme instituteur, Demba Diop fut affecté à Sédhiou. Mais ce dernier a interrompu sa carrière pour ses obligations militaires à Saint-Louis. Revenu à la vie civile, il fut affecté au Collège moderne de Thiès en qualité de Surveillant Général. C’est en 1951 qu’il fut affecté à Mbour à l’école régionale où il devait obtenir son CAP cinq ans après. Six ans plus tard, il se fera muter au Cours normal comme surveillant général. D’ailleurs, c’est à Mbour même qu’il a eu à rencontrer une institutrice du nom de Caroline Faye (originaire de Joal) qu’il épousera. Il faut signaler que c’est avec cette dernière qu’a débuté sa carrière politique. Adopté par les Mbourois comme élu de la Nation en 1956 à l’Assemblée nationale, Demba Diop occupa le poste de rapporteur de la commission de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Jeunesse et des Sports. Il fut Ministre de l’Education populaire, de la jeunesse et des sports du 19 décembre 1962 au 9 décembre 1963. Il fut également maire de la commune de Mbour et président du groupe parlementaire de l’UPS. Ancien champion scolaire du disque et plusieurs fois sélectionné en équipe nationale d’athlétisme, Demba Diop fut l’un des fondateurs du club Stade de Mbour.

Source : Jeune Afrique, fév. 2008