Il perd la vie le matin du jour de son mariage traditionel

La mort mystérieuse d’un marié le jour de son mariage traditionnel (samedi 15 juin) peu après avoir été pris d’un malaise fait la Une des médias ghanéens.

Selon les informations, l’homme porte le nom de Kwabena, également connu sous le nom de Cowbell, qui est malheureusement décédé le jour de son mariage. Dans la communauté d’Assin Juaso, dans la région centrale, du Ghana, il y règne une confusion totale.

Graphic.com.gh a rapporté que Cowbell vivait à Abura Dunkwa et entretenait une relation avec sa fiancée depuis un certain temps. Ils ont déjà eu deux enfants de leur relation et ont planifié leur cérémonie de mariage traditionnelle samedi dernier.

Selon une source, dans la matinée du mariage, un serpent étrange serait apparu dans la maison familiale de la mariée, mais aurait été tué par les occupants de la maison. Bien sûr, après que le malheureux incident se soit produit, des témoins oculaires se sont tournés vers l’incident du serpent en tant que précurseur de mauvais signes.