Son geste a suscité fierté et admiration chez nombre de nos concitoyens. En effet, la semaine dernière, Modou Gaye, immigré sénégalais vivant en Italie, a ramassé une montre de luxe d’une valeur de 19 millions de francs Cfa, avant de la rendre à son propriétaire. Un acte inédit que l’auteur a raconté dans les colonnes de L’Observateur. Nous vous proposons quelques extraits.

«Je rends grâce à Dieu, pour avoir ainsi changé positivement ma vie. Mon geste traduit l’éducation et les valeurs que mes parents m’ont inculquées. Pour tout vous dire, j’ai été surpris par l’engouement né de cette histoire, mais à mes yeux, l’acte que j’ai posé na rien d’extraordinaire. J’ai ramassé un bien qui ne m’appartient pas et je l’ai remis à qui de droit, rien de plus. Comme tout bon musulman.

Vendeur de livres

J’ai ramassé la montre à Parmes dans la rue. Non loin de mon lieu de travail. Je suis un vendeur de livres. Ce jour-là, je revenais du travail. Alors que je marchais tranquillement, j’ai remarqué un objet qui scintillait. Quand je l’ai ramassé, j’ai vite compris qu’il s’agissait d’une montre de valeur. Pour en avoir le cœur net, je me suis retiré dans les toilettes pour mieux la vérifier.

Montre sertie d’or

J’ai vu que c’est une montre sertie d’or. Je me suis dit que son propriétaire devait être dans le désarroi. Accompagné d’un ami Italien, je me suis rendu à la police, où je lai déposée. Par la suite, j’ai appris que la montre a une valeur marchande de 19 millions de FCfa. Jai dit aux policiers que je comptais sur eux pour retrouver le propriétaire

Le commissaire touché

Ils étaient surpris par mon geste. D’ailleurs l’un d’eux m’a fait comprendre que si la montre avait été ramassée par un italien, son propriétaire ne la reverrait jamais. Le commissaire de police m’a également remercié et encouragé lorsqu’il a découvert que mon travail ne me permettait pas de gagner correctement ma vie.

Le propriétaire ébahi

C’est le vendredi que je suis entré en contact avec le propriétaire. Lui, c’est un riche homme d’affaires. II avait déposé une plainte contre X pour vol, c’est pourquoi la police l’a rapidement localisé. Lorsqu’il a été informé que c’est moi qui avais ramassé sa montre, il m’a retrouvé dans mon lieu de travail.

‘‘Ce qu’il m’a promis’’

Il n’en revenait pas. Il se demandait comment un homme qui a quitté son pays pour chercher de l’argent, peut-il restituer un tel objet de valeur, qui pouvait changer sa vie. Il ma serré dans ses bras. Me soufflant qu’il est resté 4 jours sans dormir. Il m’a offert une forte somme d’argent, (16 millions FCfa, selon la presse italienne). Ensuite, il s’est aussi engagé à me trouver un emploi décent.

Le respect des italiens

Les italiens me vouent, désormais, beaucoup de respect. Certains viennent jusqu’à mon lieu de travail pour prendre des photos avec moi. Ils me respectent beaucoup parce que dernièrement, mes compatriotes n’ont pas bonne presse dans ce pays. Du coup, a redoré l’image des sénégalais en Italie»