Avec sa Ford Focus, il entraîne une femme le long de la route, puis essaie de renverser son petit ami.

Daniel Walmsley (en médaillon) a été condamné à deux ans pour avoir causé des lésions corporelles réelles

Cela vient après que des images aient montré une fiole montrant sa voiture traînant une femme sur la route

Walmsley a essayé de renverser le petit ami de la femme quand il a essayé de l’arrêter

C’est le moment où un conducteur de Ford Focus, emprisonné depuis plus de deux ans, traîne une femme le long d’une route et fatigué de renverser son petit ami.

Daniel Walmsley, 29 ans, a été condamné à deux ans et un mois pour avoir causé des lésions corporelles réelles et pour conduite dangereuse pour avoir traîné une femme le long d’une route et ensuite avoir labouré son petit ami à Newcastle.

Une vidéo diffusée à Newcastle Crown Court montre une femme se disputant avec Walmsley avant qu’il ne recule et n’essaie de s’éloigner, jetant la femme par terre et accélérant vers son petit ami.