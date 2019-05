“il reviendra immédiatement au Sénégal” : avocat de Cheikh Béthio

ME MOUSTAPHA DIENG, AVOCAT : « CHEIKH BÉTHIO REVIENDRA IMMÉDIATEMENT AU SÉNÉGAL POUR PROUVER SON INNOCENCE »

Me Moustapha Dieng, avocat de Cheikh Béthio Thioune n’est pas satisfait de la décision de justice condamnant son client à 10 ans aux travaux forcés. Bien que ce dernier, ne sera pas emprisonné, il estime que le juge a mal appliqué les dispositions du code de procédure pénale. Explications.

« Je suis déçu par la décision qui a été rendue, même si je la respecte en tant qu’acteur du droit. Je relève avec l’assistance que Cheikh Béthio Thioune a été acquitté du chef d’association de malfaiteurs. Ce qui veut dire qu’il n’y a jamais eu de sa part, une entente préalable avec d’autres en vue de commettre des crimes ou des délits.

Ensuite, Cheikh Béthio Thioune a été acquitté par le tribunal du chef de recel de malfaiteurs. C’est à dire qu’il n’a pas essayé de soustraire les concernés dans cette affaire à l’action de la justice. Comment ces 2 décisions d’acquittement peuvent cohabiter avec une complicité de meurtre, même si c’est un meurtre simple et non un meurtre avec acte de torture et de barbarie. Comment deux décisions d’acquittement peuvent cohabiter avec la complicité de meurtre et la complicité de la non-dénonciation de crime. A mon avis la lecture qu’on peut faire de cette affaire est que peut être quelque part, en respectant son droit, le juge a mal appliqué les dispositions du code de procédure pénale. J’ajoute et il l’a dit ,compte tenu de son âge, il n’y aura pas d’exécution de la contrainte par corps. Mais, pour moi cette décision n’est pas satisfaisante. Il nous faudra avec mon client examiner les voies et moyens de faire en sorte que ce qui est une évidence dans ce dossier, c’est à dire l’innocence du Cheikh dans cette affaire de Médinatoul Salam que cette innocence soit reconnue par la justice de notre pays, sinon par les mécanismes juridictionnels qui existent dans l’ordre international.

Nous irons jusqu’au bout, je n’attends qu’une chose, une décision d’acquittement parce que Cheikh Béthio Thioune n’est absolument pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Cheikh Béthio Thioune a été jugé par contumace. La procédure de contumace ne m’autorise pas à exercer le droit d’appel. Mais, croyez le bien, Cheikh Béthio Thioune qui est malade hospitalisé reviendra immédiatement au Sénégal dès que sa santé le permettra et ensemble, devant le peuple sénégalais, nous démontrerons de plus fort son innocence . Parce que, sauf considération subjective, nous estimons que sa culpabilité n’a jamais été prouvée en l’espèce. Cheikh Béthio Thioune est un homme pacifique et il ne devait pas être condamné à 10 ans de travaux forcés. »

