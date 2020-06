Qu’a-t-il bien pu se passer pour que RTL se sépare de Stéphane Bern ? Le 20 mai dernier, dans un communiqué, il a été annoncé qu’à “l’issue de la saison en cours, (…) leur collaboration qui avait démarré en 2011” prendrait fin. Un dénouement qu’on n’avait pas non plus prévu pour Jacques Pradel, Thomas Hugues et Sidonie Bonnec.

“Pas impressionné par sa proximité avec le couple Macron”

Et s’il a été dit qu’après “vingt ans passés à animer chaque matin une émission en direct et en public, Stéphane Bern souhaitait trouver une autre formule qui n’a pu trouver sa place dans la grille de RTL”, à la radio, un autre son de cloche (anonyme) vient d’être émis… Dans les colonnes du Parisien, un “ponte” rapporte les vraies raisons du départ de l’animateur dans les colonnes du Parisien…

Tandis que le directeur des programmes Gauthier Hourcade avoue bien volontiers à nos confrères que : “l’émission s’était essoufflée après neuf saisons. C’est très difficile de se renouveler”, cet autre informateur est moins tendre avec l’animateur spécialiste des têtes couronnées.

Il tacle férocement : “La vérité, c’est que Stéphane Bern s’est reposé sur ses lauriers, car il se croyait protégé, comme du temps de l’ancien patron Christopher Baldelli”. Et apparemment, le nouveau patron “n’est pas impressionné par la proximité de l’animateur avec le couple Macron” assure cette source bien renseignée.

Grand ménage chez RTL

En mai 2019, Régis Ravanas est arrivé à la tête de la station qui est désormais passée 2ème, derrière France Inter. Et devant la crise économique qui se profile, un grand nettoyage a été organisé rue Bayard. Outre le départ de plusieurs animateurs, RTL va également baisser les salaires de ses chroniqueurs et de ses intervenants extérieur. et va mettre en place des réductions de budgets.

Heureusement, Monsieur Patrimoine serait sur le point de rebondir ailleurs, sur Europe 1. Il projetterait de rejoindre “L’Équipée sauvage” de Mathieu Noël sur la radio concurrente.

