Il tire à balle réelle sur la pare-brise d’un taxi : Le Procureur requiert un an de prison contre les deux hommes

C’est ce jeudi que le chauffeur du véhicule particulier, qui avait tiré à bout portant sur la pare-brise d’un taxi, suite à une dispute avec le taximan, a comparu au tribunal de Pikine. Au terme des débats, le procureur, dans son réquisitoire, a requis un an de prison dont 3 mois ferme contre lui. Le maître des poursuite a aussi requis 1 ans de prison dont 3 mois ferme contre le taximan. Ils sont tous coupables, à ses yeux, de trouble à l’ordre public. Le juge va délibérer le 3 septembre prochain. Mais, le secrétaire général des chauffeurs de taxi du Sénégal, Modou Ndiaye, qui s’exprimait sur la Rfm, a indiqué qu’ils avaient, eux, émis le souhait de voir les deux hommes relaxés. L’avocat qu’ils avaient engagé pour le taximan avait plaidé cette cause. Mais, les magistrats n’ont pas libérés le taximan et le conducteur du véhicule particulier. Ils sont en détention depuis qu’ils ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Cet article Il tire à balle réelle sur la pare-brise d’un taxi : Le Procureur requiert un an de prison contre les deux hommes est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Il tire à balle réelle sur la pare-brise d’un taxi : Le Procureur requiert un an de prison contre les deux hommes was last modified: by