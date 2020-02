Lisa Leslie, née le 7 juillet 1972 à Gardena en Californie, est une joueuse de basket-ball américaine évoluant au poste de pivot. Elle est la première joueuse de basket-ball à avoir remporté quatre titres olympiques consécutifs.

PUBLICITÉ

La championne WNBA et la championne olympique Lisa Leslie étaient amies avec Kobe Bryant depuis que les deux se sont rencontrés au début de leur carrière il y a plus de 20 ans. Alors qu’ils dominaient le sport, Leslie a vu Bryant grandir et relever certains des plus grands défis de sa vie. Elle a rencontré Gayle King, co-animatrice de “CBS This Morning”, moins d’une semaine après que Bryant, sa fille Gigi et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère.

PUBLICITÉ