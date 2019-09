Une pirogue a chaviré dans la nuit du Lundi 16 au mardi 17 septembre 2019 au large de la Corniche Ouest de Dakar, près des îles de la Madeleine. Le bilan fourni par les sapeurs-pompiers fait état de 6 morts et de 35 rescapés.

Un naufrage survenu dans une mer agitée par une forte pluie, un vent violent et une houle très dense. Le groupe était parti pour une excursion sur les Îles de la Madeleine composées de l’îlot Sarpan ou “l’île aux serpents” et Lougne. Un endroit idéal pour s’éloigner du capharnaüm dakarois. Malheureusement, ce qui était censé être une sortie dans ce paradis au large de Dakar, s’est transformé en une nuit cauchemardesque.

îlot Sarpan, une île paradisiaque sans serpent

Archipel situé au large de Dakar, les îles de la Madeleine sont constituées de deux îlots: Sarpan et Lougne. Elles sont situées à l’ouest de Dakar et font partie des quatre petites îles qui cernent la presqu’île du Cap-Vert avec au sud-est l’île de Gorée et au nord les îles de Yoff et Ngor.

L’ilôt Sarpan est appelé ainsi en hommage à un militaire français du même nom qui y aurait été abandonné. Au fil du temps, quelques déformations lui ont aussi donné le nom de “l’île aux serpents”. Néanmoins, à part quelques rares couleuvres, il n’y a pas de serpents sur l’îlot qui semble n’avoir été jamais fréquenté par l’homme. Il est vierge de toute infrastructure hormis les vestiges d’un cabanon qui inspire de nombreux mythes. Selon les lébous qui ont fait de cet espace de 50 hectares, un lieu de culte, de petits nains habitent l’île et y empêchent toute construction.

Un endroit paradisiaque

Les îles de la Madeleine offrent un environnement paradisiaque et une belle vue sur Dakar. La flore riche, présente plus d’une centaine d’arbres dont les plus célèbres sont les baobabs nains. La faune est marquée par la présence des rats et des cormorans. Des oiseaux qui ont fini par être la marque des îles.

Une attraction pour de nombreux touristes qui y effectuent souvent la plongée sous-marine.

10000 francs pour visiter l’île

Parc national protégé depuis 1976, les seuls moyen d’accéder aux îles de la Madeleine sont les bateaux et pirogues affrétés pour l’occasion. Disponibles à peu près toutes les heures, de 9 h à 17 h, du lundi au dimanche.

La traversée et l’entrée des îles de la Madeleine, coûtent 5000 FCFA par personne. Pour les visiter, la location d’un guide est obligatoire et coûte 5000 FCFA par groupe. Ce qui fait un total de 10.000 francs Cfa pour une excursion vers les îles de la Madeleine.

Par contre, si vous êtes un aventurier habitué à la grimpe, vous pouvez aller seul à la découverte de l’îlot Sarpan. L’îlot Logne, quant à lui, nécessite un équipement spécial car son environnement est plutôt hostile à l’homme.

La traversée vers les îles est censée être sécurisée par les garde-côtes et les gilets de sauvetage sont obligatoires pour tous. Le visiteur, ne peut rester plus de 4 heures pour préserver la tranquillité.

Une traversée dangereuse

Malgré toutes ces mesures sécuritaires, un bateau a chaviré dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre 2019, au large des îles de la Madeleine. Le bilan actuel est de 4 morts et 35 rescapés.

Pourtant en 2018, un Sénégalais du nom de Demba Gueye avait averti les autorités sur la vétusté du moteur de 40CV qui tombe souvent en panne en quittant les îles de la Madeleine. D’autant plus qu’il juge que “les recettes générées par la visite de ces îlots auraient pu servir à réparer le bateau”.

Malheureusement, son appel semble être tombé dans l’oreille d’un sourd. Les conséquences ont été des pertes en vie humaine dont une petite fille nommée Anna, âgée seulement de 2 ans.