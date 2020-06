Un bébé de 18 mois découvert enfermé dans une cage au milieu d’excréments

Les policiers sont intervenus jeudi après-midi dans une propriété de Paris, dans le Tennessee (Etats-Unis).

A l’intérieur, les forces de l’ordre ont découvert un bébé enfermé dans une cage pour animaux. L’enfant de 18 mois vivait au milieu des excréments, d’urine et de cafards.

Le shérif Belew a précisé qu’un des huit serpents de la famille s’était retrouvé dans la cage.

«Il aurait pu facilement l’étouffer s’il en avait eu la chance» s’indigne le policier.

Outre les serpents, les policiers ont retrouvé plus de 500 rongeurs, 86 poules et coqs, 56 chiens, 10 lapins, quatre perroquets, trois chats, trois phalangers volants, un faisan et un gecko.

Ils ont aussi saisi 127 plants de cannabis et 17 armes.

La mère, le beau-père et le père de ce dernier Charles Brown, ont été interpellés et inculpés. Quant au petit garçon, il a été confié au service de protection de la jeunesse de l’État.

Xibaaru

L’article Ils enferment leur bébé de 18 mois dans une cage avec des serpents est apparu en premier sur Snap221.info.