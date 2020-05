Encore un sacre en Belgique pour Krépin Diatta et une première pour Mbaye Diagne. Absent de l’affiche officielle célébrant le seizième sacre du club, Mbaye Diagne a fait fi de tout cela et a célébré ce nouveau titre à son palmarès ayant disputé 6 matchs. Lui et Krépin Diatta ont exprimé leur joie sur Instagram. (Images)

