Imam Kanté accuse Wally Seck: “C’est un acteur de la propagande du mouvement LGBT»

Dans un concert juste après la victoire des Lions contre l’Ouganda (1-0), le chanteur Wally Seck a fait encore parler de lui avec son t-shirt décoré du drapeau de LGBT. Un mouvement composé de lesbiens, gays, bisexuels et de transgenres, et qui cherche à faire évoluer la perception sociale des minorités sexuelles, de l’homosexualité, de la bisexualité et de la transidentité.

Le religieux Imam Ahmadou Makhtar Kanté n’a pas du tout apprécié ce geste du chanteur, qu’il accuse dans un post sur Facebook, d’être un “acteur” de la propagande LGBT.

“Wally Seck est un acteur de la propagande LGBT. Mais, il prépare toujours son “mangui djegeulou, je m’excuse” après une sortie bien réfléchie”, a dénoncé Imam Kanté. A coté de lui, beaucoup d’internautes ont regretté l’attitude du jeune chanteur.

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que le fils de Thione Seck, est entendu dans une polémique inhérente à son port vestimentaire. On se souvient bien de son t-shirt transparent qu’il avait arboré l’année passée lors de son passage au concert du rappeur Doff Ndéye. Le Faramareen avait essuyé moult critiques venant des internautes.

Le souvenir du sac à main

Bien avant, un petit sac avait déclenché une tempête médiatique sur fond de questions sociétales. Wally Seck, a été photographié avec un sac à main qui pourrait s’apparenter à un sac féminin, « un sac homo » comme le qualifiaient certains Sénégalais.

Le jeune chanteur, était la cible des médias sénégalais et d’attaques homophobes. Ses plus virulents détracteurs assimilent ce look à une promotion de l’homosexualité, illégale dans ce pays. Une affaire qui a pris de telles proportions que même le gouvernement de Dakar s’en est mêlé.

En guise de réponse, l’artiste avait posté sur sa page Facebook le 15 janvier des clichés de Kanye West et de Pharell Williams portant le même type de sac. Histoire de montrer à ses abonnés qu’il ne s’agissait que d’une mode. Celle-ci en est une aussi ? Seul le porteur détient ses propres raisons.