Imam Kanté rejette la demande d’excuses publiques de Wally Seck et promet de lui faire face

Si Wally Seck attend de Imam Kanté qu’il lui présente des excuses, comme le prétend son avocat, il doit déchanter. Plus que lui, le guide religieux est déterminé à lui faire face devant le tribunal. Sur sa page Facebook, il avise qu’il n’a mandaté personne pour faire une quelconque médiation en sa faveur. Leral qui a visité sa page, livre in extenso, l’intégralité de sa déclaration.

« Paix sur vous

Retour sur l’affaire LGBTI

Cet élan de soutien depuis hier me rend encore plus determiné face à cette épreuve. La communauté LGBTI doit savoir qu’elle n’est pas en terrain conquis au Sénégal.

En outre, qu’on ne vous fasse pas croire à du faux pour affaiblir notre mobilisation face au camp d’en face. Je veux dire que cette affaire de médiation, c’est de la poudre aux yeux. Je n’ai demandé à personne de faire une quelconque médiation en ma faveur. Et si la partie auteure de la citation directe renonce à poursuivre la procédure judiciaire, ce sera pour des motivations qui la concernent.

Si le procès devait se tenir demain, je suis prêt avec vous à mes côtés, pas derrière, pour témoigner de notre commune détermination à vouloir être de ceux et celles qui comprennent que demain, ce sera trop tard pour endiguer l’inquiètante montée de la communauté LGBTI dans le monde et au Sénégal.

Je vais combattre de toutes mes forces, le mouvement LGBTI et transhumaniste pour leur Posture anti-Dieu et anti-humaniste. Peu importe les puissants moyens financiers et les outils de plus en plus sophistiqués dont ils disposent ainsi que le lobbyisme agressif dont ils sont en train de faire montre partout dans le monde.

Je considère ces mouvements comme les plus grandes menaces de notre époque. Pour moi, elles préparent l’avènement de L’antéchrist. Et en tant que membre de la communauté abrahamique, je me dois de témoigner pour Dieu, pour la dignité de l’humain, et aussi par amour et par compassion pour mon cher pays, le Sénégal.

Ce n’est pas une citation directe d’un jeune artiste musicien qui a reçu les félicitations de la communauté LGBT du pays, et qui ne comprend même pas les véritables enjeux philosophiques et théologiques de la posture LGBTI et transhumaniste, qui va me faire taire.

On est ensemble, nioo far

Bien à vous »