Le sous-préfet de Dakar avait, le 23 aout 2019, signé un arrêté prescrivant l’évacuation immédiate des immeubles et leur démolition. A l’instar de Ousmane Sonko, les anciennes lionnes du basket n’ont pas obtenu gain de cause devant la chambre administrative de la Cour suprême de Dakar. Ladite juridiction a rejeté le référé du collectif des habitants de l’immeuble des anciennes lionnes du basket. L’arrêté est suivi d’une sommation un mois plus tard. Ainsi, les immeubles devaient être démolis. Sur ces entrefaites, les familles victimes ont saisi la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir. Mais, elles n’ont pas eu le résultat voulu. La Cour suprême les a déboutées et les immeubles seront démolis.

