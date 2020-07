La crise liée à la pandémie de la Covid-19 a causé un malaise dans plusieurs secteurs notamment celui de l’hôtellerie. Beaucoup d’entreprises du secteur hôtelier sont menacées de fermeture malgré la mise en place d’un fonds de résilience de 200 milliards FCfa.

« D’abord parce que même si l’Etat a mis en place un fonds de résilience de 200 milliards FCfa, le mécanisme de décaissement connaît des lenteurs graves. On reçoit énormément de plaintes des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Il y a beaucoup d’établissements qui vont devoir fermer », a fait savoir le président de l’association des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration (Aphor), dans les colonne de l’observateur.

Dans son allocution, Macky Sall est encore revenu sur l’importance du fonds de résilience pour le secteur de l’hôtellerie. Mais, pour Pape Berenger Ngom ce ne sont pas les beaux discours qui vont régler les problèmes des Sénégalais. A en croire le président de l’Aphor, le secteur du tourisme ira vers un chômage massif.

A.K. Coulibaly – Senegal7