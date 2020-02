Deux douzaines de Marines ont reçu des décharges moins qu’honorables des Marines américains à la suite de leur implication présumée dans le trafic d’êtres humains et les crimes liés à la drogue, a rapporté Military.com.

Une personne fera face à 18 mois dans le brick, bien que la plupart des autres aient évité les poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires après que des chargeurs aient été abandonnés en raison de problèmes d’arrestation.

L’affaire a été révélée pour la première fois lorsque deux Marines ont été arrêtés avec trois citoyens non américains dans leur véhicule à environ sept miles de la frontière américano-mexicaine, selon le rapport.

Deux douzaines de Marines américains ont été libérés et au moins un a été condamné à une peine de prison à l’issue d’une enquête sur leur implication dans le trafic d’êtres humains et les problèmes liés à la drogue, a déclaré un porte-parole des Marines à Military.com.

Les Marines, tous issus de la première division maritime de Californie, ont fait face à différents niveaux de sanctions, de l’administration à l’action judiciaire, a déclaré le porte-parole à Military.com.

Un marin a été condamné à 18 mois dans une prison militaire et un autre attend actuellement un procès en cour martiale générale, le type de procès militaire le plus grave, a rapporté Military.com. Neuf Marines qui ont fait face à un procès en cour martiale ont plaidé coupable aux accusations et ont été libérés.

Aucun des 24 membres licenciés n’a été honorablement libéré, et au moins deux d’entre eux ont été libérés pour mauvaise conduite, a déclaré un porte-parole des Marines à Military.com.

L’enquête sur les membres du bataillon a commencé l’année dernière lorsque des agents de la patrouille frontalière ont arrêté des cpls Lance. Byron Darnell Law II et David Javier Salazar-Quintero à environ sept miles de la frontière américano-mexicaine, selon le rapport. Les officiers ont déterminé que les Marines transportaient trois immigrants sans papiers.