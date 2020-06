Au-delà d’un sourire contagieux

et sans éraflure

Au_delà d’une urbanité ni feinte

ni de circonstance

Au-delà son statut de benjamin et d’héritier

de soufis au-dessus du Sublime

Au-delà ses missions de passeur

de lumières qui vivifient âmes et esprits bots

Au-delà des touts et des riens qu’il honorait

sans fureurs et sans bruits

Au-delà les plaies qu’il pansait

et les coliques qu’il lénifiait en secret

Une image et un inaltérable souvenir que je garderai de Pape Malick Sy

tels les chercheurs et autres foreurs

d’ors et trésors

retour de fructueuses expéditions :

C’était une journée de soutien aux dialysés dont est hélas plein le Sénégal

C’était une matinée bénie, dis-je

Un regard a suffi que soit mentalement

et dressé et allègre franchi le pont

pour de bon liant Maître et Disciple

Et je revois Pape Malick Sy rictus en coin venant à moi et doucement proclamant :

– « J’adore t’écouter…Et, avec un plaisir inouï… Parce que tu es des personnes publiques que Mon coeur ne se contente pas de suivre et d’écouter mais entend et entend avec bonheur. À toutes les fois que cela est possible… »

Des images et autant de souvenirs

pour l’éternité gravés en Ma mémoire

Pape Malick ! Pape Malick Sy !

Je rends grâce à Allah de l’avoir mis

en Ma trajectoire de mortel encore en vie !

Et c’est alibi merveilleusement re-suscité de prier et itérer avec une fierté sans égale

et la fascination et l’affection qu’exercent en moi

Et Serigne Babacar Sy – Malick

Et Mame Abdoul Aziz Sy – Daa’Baax

dont les leçons sont et demeurent

les essentiels viatiques et parchemins

qui donnent sens à mes nuits et jours

Et tous les courages et pouvoirs de ne donner

à personne des droits sur Mes libertés

Pape Malick ! Pape Malick Sy !

Que les Grâces d’Allah l’emplissent

et soient célébrées les retrouvailles et noces

d’or de diamant et d’émeraude entre

Mame Maodo Al Malick !

Serigne Babacar Sy – Malick !

Mame Abdoul Aziz Sy – Daa’Baax !

Cheikh Ahmed Tidiane Sy – Al Makhtoum !

Et toute la lignée étroite des Califes de familles

parmi Walis et Soufis de classe exceptionnelle installant en éternelle résidence Pape Malick Sy sous le Tuba menant au bras de fleuve

le plus grand et des plus splendides du Paradis et tout ça sous le regard de Seyyidinâ !

De Seyyidinâ Mouhammad Rassoul’Allah !

Dors, Pape Malick ! Dors, sur Tes lauriers !

Allah agrée et, pour sûr, est content de toi !

Maa Chaa Allah ! Inch’Allah ! Alhamdoulillâhi !

*** – ***