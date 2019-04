inalilahi wa inna ilayhi raji’un: Accident, M.Niang cadre de FAO Sénégal et sa fille rendent l’âme

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été frappée ce matin par la perte d’un proche. M. Ibrahima Niang n’est plus.

Selon le compte Twitter de la FAO Sénégal visité par le site Limametti.com, le chargé de l’administration de la boîte et sa fille ont tous les deux rendu l’âme suite à tragique accident.

« La @FaoSenegal a perdu un de ses piliers décédé dans un tragique accident avec sa fille. M. Ibrahima Niang était notre Chargé de l’administration rigoureux & méthodique. Il avait un grand respect pour la cause #ZeroHunger qu’il servait. Champion #OneUN du #Senegal. Repose en paix », poste l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim.