Nos confrères Abou Abel Thiam et Barka Ba ont perdu leur frère, Aly Bâ, décédé ce soir des suites d’une longue maladie. Une vive douleur ressentie par les nombreux amis du défunt et de sa famille très consternée par cette disparition. Aly BA était l’ami de tous, généreux dans l’effort, attentif et prévenant en toutes circonstances. Il avait un sens élevé de l’amitié qu’il cultivait au plus haut point.

Distingué et très soigné dans son port altier, Aly Ba se voulait honnête homme dans ses rapports aux autres. Ses relations, empreintes de courtoisie, le rendaient sympathique, généreux et joyeux tant son commerce avec les gens respirait la simplicité. La presse perd en lui un ami sincère et un soutien inconditionnel qui s’intéressait beaucoup aux évolutions des médias. Il aimait par dessus tout ses deux frères, Abel et Barka, qu’il tenait en haute estime et en considération sans borne.

À E-Media, nous mesurons l’immensité de la tristesse de nos confrères et amis auxquels nous manifestons notre profonde compassion. Le Groupe Sanslimitesn présente ses vives condoléances à toute la famille et prie Dieu de le couvrir de son infinie Grâce.

